El enojo del Chiqui Bouzat contra el árbitro Echenique tras 0-0 de Vélez ante Lanús: "Nos ha dirigido y no..."

Vélez terminó el partido ante Lanús con mucha temperatura tras el empate sin goles. No solo porque dejó ir dos puntos clave para la lucha por el campeonato de la Liga Profesional, sino porque consideran haber sido perjudicados por el arbitraje de Fernando Echenique, quien expulsó a un jugador del Fortín y no le sancionó un penal dudoso.

La primera incidencia se produjo sobre el final del primer tiempo, cuando Damián Fernández cometió una dura entrada contra Lautaro Acosta y recibió la tarjeta amarilla. El VAR a cargo de Germán Delfino llamó Echenique para revisar la jugada y el juez modificó la tarjeta, para dejar a Vélez con 10 jugadores. Los jugadores del Fortín, embanderados en su capitán Agustín Bouzat, reclamaron falta previa de Salvio al propio Fernández.

El enojo del Chiqui Bouzat

Más allá de alguna que otra polémica (como una mano en el área de Peña Biafore en la que los de Liniers pidieron penal a pesar de que no parecía serlo), la gran jugada de la noche se produjo a 10 minutos del final, cuando Aquino recibió un pase de Romero y se disponía a anotar con el arco vacío, pero sintió el contacto desde atrás por parte de Peña Biafore y tropezó antes de conectar.

Todo el equipo de Vélez reclamó la infracción y el propio Agustín Bouzat lo separó para intentar hablar con el juez, sin éxito. El VAR no lo llamó y el encuentro finalizó luego, ante el enojo de los jugadores del Fortín.

El Chiqui Bouzat fue el único que se mantuvo en campo para ser entrevistado por la transmisión oficial, donde contó sus sensaciones sobre el arbitraje en general y esa jugada en particular. "Particularmente y colectivamente no hemos tenido las mejores experiencias con este árbitro. Nos ha dirigido los últimos 3 o 4 partidos y no ha estado a la altura a lo que nosotros pretendemos de los arbitrajes", sostuvo el mediocampista.

Sobre la situación en la que Vélez pidió el penal, el volante agregó: "Entiendo que la jugada del penal, si no lo toca y trastabilla puede ser involuntaria, no digo que sea intencional. Pero nos quita la posibilidad la sumar tres puntos en esta lucha por el torneo quedando tan pocos partidos. El árbitro condicionó el resultado final. Más allá de que no depende de nosotros, nos deja tristes y calientes".