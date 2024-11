El llamativo "premio" que Boca le entregó al Dibu Martínez antes del partido ante Perú

La Selección argentina se reencontró con su público tras el partido ante Bolivia en el Monumental, en octubre pasado. El nuevo contacto con los campeones del mundo se produjo este martes pero de manera especial, porque el escenario elegido ahora es la Bombonera de Boca Juniors, en el partido ante Perú.

Se trata del regreso de un hijo pródigo de la casa como es Leandro Paredes y la vuelta de Lionel Messi para redimirse tras la derrota ante Uruguay. Sin embargo, el protagonismo en el mundo Boca se lo llevó el arquero Emiliano Martínez, quien volvió a jugar como local después de dos meses, ya que ante Bolivia no pudo estar. Su último partido fue ante Chile en septiembre.

Ese protagonismo fue propiciado por la propia dirigencia de Boca, ya que el Dibu Martínez fue el destinatario de un homenaje que encabezaron Raúl Cascini y Chelo Delgado, dos integrantes del Consejo de Fútbol, que se llevó a cabo en la Bombonera.

La obra de arte que le entregaron al Dibu Martínez. (Foto: @BocaJrsOficial)

Al arquero le entregaron una placa y un trofeo que es una obra es del artista Alejandro Marmo y se denomina "Las manos iluminadas". El motivo del homenaje es su reciente adjudicación (por segundo año consecutivo) del Trofeo Yashin, al mejor arquero del mundo, en el marco de la gala del Balón de Oro.

"En la previa del partido de la Selección Argentina ante Perú en la Bombonera, por las Eliminatorias, Boca Juniors le realizó un reconocimiento a Emiliano 'Dibu' Martínez, recientemente elegido como el mejor arquero del mundo. Los integrantes del Consejo de Fútbol Raúl Cascini y Marcelo Delgado le hicieron entrega de una plaqueta y la obra del artista plástico argentino Alejandro Marmo, denominada Las manos iluminadas", dijo Boca en un comunicado.

Se trata de un homenaje particular, no por el motivo que lo valida, sino porque Emiliano Martínez no tiene ningún vínculo con Boca, ni con Riquelme y compañía. Eso sí, se mostró en su momento muy elogioso para con la hinchada: "Cualquier hinchada en Argentina podría ser la mejor, pero creo que la de Boca Juniors está por encima".

El homenaje de Boca al Dibu Martínez no pasó desapercibido en las redes no solo por lo sorpresivo, sino también por la obra de arte elegida para el acto, que recibió duras críticas y fue objetivo de memes.