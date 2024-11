El Dibu Martínez alcanzó al Chiquito Romero en un récord de la Selección y confesó: "Yo solo soñé con..."

La Selección argentina venció 1-0 a Perú en un partido disputado este martes en la Bombonera, en el marco de la fecha 12 de las Eliminatorias sudamericanas.

Se trata de una nueva valla invicta para el arquero argentino Emiliano Martínez, que igualó a Sergio Romero en este registro solo por Eliminatorias, convirtiéndose junto al actual arquero de Boca en el que más veces terminó imbatido en la historia de la competencia para la Selección argentina.

A su vez, se ubicó como tercer arquero en cantidad de presencias con la Albiceleste, superando en ambos registros a Roberto Abbondanzieri. Son 49 en total, que lo ubican detrás del propio Romero (96) y de Ubaldo Matildo Fillol (58).

Consultado sobre este récord, el Dibu Martínez reconoció: "No estaba pendiente, soy más de la estadística del arco en cero y los títulos. La verdad es un orgullo, yo solo soñé con jugar uno y estar tercero no me dan ganas de relajarme, quiero seguir y seguir mejorando porque da gusto jugar acá".

Luego, definió qué cómo evalúa el año de la Selección argentina. "Fue un orgullo. Salimos campeones de vuelta de la Copa América, estamos primeros en las Eliminatorias. Jugamos de igual a igual todos los partidos. Tenemos que jugar una Supercopa contra España (sic: la Finalissima), tenemos un Mundial por delante, hay mucha generación nueva que están sumando minutos, que no se olvide que eso tiene que tener continuidad. Tenemos que estar orgullosos, lo dijimos: tenemos que disfrutar de los buenos momentos. Queremos ser la mejor Selección y tenemos un camino que recorrer todavía", sentenció.