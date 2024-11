La tajante respuesta de Ángel Di María consultado sobre su retiro del fútbol profesional: "Ahora estoy..."

Todavía duele el retiro de Ángel Di María de la Selección argentina como para que no lo haga tan solo pensar en el retiro definitivo del crack rosarino de la práctica profesional, más aún cuando todavía no cumple su sueño de regresar al fútbol local. El futbolista de Benfica disfruta de su día a día y lo hace en buen nivel. El doblete en el clásico luso ante Porto es una clara muestra.

Aprovechando la doble fecha FIFA, Di María se mantuvo en Lisboa preparando los próximos objetivos del Benfica y en el medio, se publicó una entrevista que lo tiene como protagonista, para la señal de stream de Clank, del periodista Juan Pablo Varsky. Allí, confesó detalles de su futuro tanto en la carrera deportiva como luego de ella.

Ángel Di María y su futuro en Clank Media

Consultado sobre si tiene una fecha estimada el retiro profesional, señaló: "No tengo. Estoy disfrutando muchísimo más después de todo lo que ganamos con la Selección. Desde que nos sacamos la mochila de 2021 se disfruta más. No es que antes no disfrutaba, pero tenía ese freno. A partir de ahí todo fue disfrute, alegría, esperaba que llegue el entrenamiento con la Selección. Si tenía dos días libres quería que llegara el tercero para ir al equipo. Ahora estoy disfrutando. No tengo para decir dos años y listo".

En ese sentido, Di María contó cómo se dio su retiro de la Selección argentina, considerando que estaba disfrutando el momento. "Cuando terminó el Mundial, era el momento, lo tenía planeado, pero no sentía que podía ser ahí. No lo pensaba antes, no era que si las cosas salen bien, mejor dejar. Pero después de ganar tenía las ganas de estar un poco más, no faltaba mucho para la Copa América, seguía sintiendo que podía rendir y ayudar a los chicos que quieren ganar su lugar. Después de Mundial empecé a decir 'la Copa América y ya está'. Me fueron preguntando y lo iba afianzando más, cada vez más seguro de la decisión. Cuando llegó la copa América sabía que era el momento indicado, que me podía ir por la puerta grande, di todo y no tengo más para dar. Sabía que era lo último. Sabía que ya estaba".

Para cerrar, el Fideo habló sobre la posibilidad de ser entrenador para su próxima etapa en el fútbol, tras su retiro aparentemente en Benfica, y soltó una impactante revelación: "Estoy haciendo el curso, pero lo estoy haciendo por si acaso". En ese sentido, se explayó: "No lo sé todavía, a partir de los 30 empecé a ver el fútbol diferente, a analizar todo. Del otro lado, no solo de jugador, sino cómo puede verlo un entrenador. Pero hasta ahí. Veré más adelante. Sé que la parte de entrenador es mucho más difícil, te lleva más tiempo, el jugador se entrena y vuelve a la casa. El entrenador tiene que seguir viendo videos, pasa más tiempo. Si me retiro, me gustaría disfrutar de la familia, pasar más momentos juntos".