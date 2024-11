La sentencia de Scaloni sobre Garnacho tras su flojo ingreso ante Paraguay: "El mensaje es..."

Lionel Scaloni habló con los medios en la previa de lo que será la presentación de la Selección argentina ante Perú, desde las 21 en La Bombonera, y fue consultado sobre el presente de Alejandro Garnacho, futbolista que no ha podido mostrar todo su potencial pese a tener minutos de juego. Ante esto, el DT fue claro y pidió tranquilidad.

La reflexión de Scaloni sobre Garnacho

"Los momentos de los partidos tanto de Nico (Paz) como de Ale (Garnacho) no fueron iguales, contextos diferentes. Sabemos la dificultad del partido del otro día, no había espacio, la cancha estaba seca y a lo mejor no favorece a su juego pero necesitábamos ponerlo en un partido así para que no solo él sino que sus compañeros puedan saber lo que nos vamos a encontrar", dijo.

Además, agregó: "El mensaje es de tranquilidad, son jóvenes, confiamos mucho en ellos y, cuando llegue el momento, los pondremos. No tenemos amistosos y no podemos probarlos en otro contexto".

También se refirió a la convocatoria de Giuliano Simeone: "Tenemos la bajas de Nahuel y del Cuti confirmadas, y la llamada de Giuliano, en principio estaba la posibilidad de que lo llamemos directamente pero no ha estado en esta fecha".

"Es un jugador que puede jugar por derecha o por izquierda, de extremo, de carrilero, y dada la emergencia que tenemos en los laterales es un jugador que nos puede aportar. Nos soluciona problemas que podríamos tener en los costados", explicó Scaloni.