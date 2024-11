El enojo de Jorge Fossati, DT de Perú, antes de enfrentar a Argentina: "Es un problema de ustedes, mío no"

La Selección argentina enfrentará este martes a su par de Perú, en el cierre de la doble fecha FIFA de noviembre, que dará fin al calendario de selecciones 2024, con un balance todavía positivo para los dirigidos por Scaloni, más allá de la irregularidad final. La realidad en el equipo de Jorge Fossatti es muy distinta, al punto de que su propia continuidad está en duda.

No bueno el ciclo del entrenador uruguayo al mando de la Selección de Perú. Debutó con dos victorias amistosas ante Nicaragua y El Salvador. Empató con Paraguay y volvió a derrotar a El Salvador en la previa a la Copa América. EL certamen continental fue su debut oficial. Sumó un empate y dos derrotas (una contra Argentina). En lo que va de las Eliminatorias sudamericanas acumula dos empates (Colombia y Chile), dos derrotas (Ecuador y Brasil) y un único triunfo agónico ante Uruguay.

El enojo de Fossati ante los periodistas

Como la racha no es buena, está en duda su continuidad, pero a Fossati parece no desenfocarlo. De hecho, en conferencia de prensa se mostró apático al respecto, porque consultado sobre la posibilidad de que una dura derrota ante Argentina puede empujarlo a la puerta de salida, respondió: "No me juego nada y, si me juego, yo no lo siento así. Formo parte de un grupo de personas que trabajamos tratando de hacer lo mejor para la Selección".

En esa misma respuesta, agregó: "Hoy por hoy, lo que me interesa del partido de mañana es cómo juegue Perú y que le vaya bien a Perú. Esa mentalidad que si mañana me sacan, es un problema de ustedes (a los periodistas), mío no".

Para cerrar, Fossati se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores, a pesar de que el equipo se encuentra penúltimo de la tabla de las Eliminatorias sudamericanas, solo por delante de Chile y a un punto. "Nosotros estamos más que satisfechos con la respuesta de los jugadores. Hemos atravesado por distintas dificultades y siempre se han tratado de solucionar", soltó.