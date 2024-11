La insólita sentencia del DT de Perú sobre Argentina a horas de enfrentarla: “En el Mundial no me…”

Tras la caída del jueves ante Paraguay, la Selección argentina buscará levantarse este martes en la Bombonera ante Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Enfrente habrá un equipo que intenta despegar del fondo de la tabla, pero que no logra acercarse a la zona de clasificación. Anteúltimo con 7 puntos, está 5 por debajo de Venezuela y Bolivia, que se disputan el séptimo puesto, el cual da lugar al repechaje.

Si bien lograron levantar un poco con la llegada de Jorge Fossati en 2023 (pasaron de tener 2 unidades en los primeros 6 partidos a sumar 5 en los últimos 5), sigue siendo, en la previa, uno de los equipos más débiles, más en una primera comparación con la Scaloneta. Sin embargo, esto no parece importarle a su DT, que relativizó esta situación: "Decir que Argentina es el vigente campeón del mundo y de América sería más que suficiente, pero sería solo mirar el resultado", declaró ese sábado en diálogo con DSports Radio..

En ese sentido, le bajó el precio a lo que representaba la Albiceleste en los años previos a Qatar 2022: "No me gustó mucho Argentina en el proceso del Mundial, para mí dio el salto de calidad y se convirtió en candidato en cuartos de final. Pero lo anterior no era una Argentina fuerte de verdad. Era una Argentina que la agarraba alguno, frotaba la lámpara y desnivelaba. No solo Messi", opinó.

Al parecer, al entrenador uruguayo no le resultaron suficientes pergaminos en su momento la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el haber superado las Eliminatorias de manera invicta y los 36 partidos sin perder antes de caer con Arabia Saudita en el debut. "Pero creo que esa Argentina se fue convirtiendo con mérito de Scaloni en un equipo con una idea. Eso es lo que es hoy, lleno de figuras y de cualidades individuales pero que funciona como equipo", reconoció igualmente.

Por otro lado, explicó cuáles son sus aspiraciones al mando de Perú y las consideraciones que tuvo a la hora de firmar: "El repechaje es la gran meta. El objetivo es ganar el partido que viene, pero la meta que nos hemos planteado es porque analizamos las cosas. También lo dije en enero, no estoy diciéndolo ahora. Si me dicen que la clasificación era como hasta ahora, con 4 cupos y medio, no se si hubiera agarrado porque hay que ver en qué situación estábamos y hay que ser realistas. Si agarré, es porque está esa posibilidad", contó Fossati.