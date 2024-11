El picante mensaje de un "enemigo" de Colapinto que quiere estar en la Fórmula 1: "Soy el siguiente en la lista"

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no está definido, pero tiene opciones para poder concretar su gran anhelo. Uno de los equipos que lo pretende, según versiones, es Alpine y también aparece en su horizonte Red Bull, ya sea para su escuadra principal o bien para el Visa Cash App RB F1 Team.

Ante esto, un "enemigo" del argentino en la pugna por la butaca de la estructura de la bebida energética irrumpió en escena para enviarle un claro mensaje al nacido en Pilar. Se trata de Isack Hadjar, piloto francés que pertenece al academia de los austríacos quien expresó que el próximo en la lista es él, más allá de los rumores.

Isack Hadjar, otro candidato a ocupar una de las butacas de Red Bull.

“Diría que, al menos, yo tengo posibilidades de ser piloto en 2025. Obviamente no depende de mí. Están pasando muchas cosas en Racing Bulls y Red Bull y cualquier cosa puede ocurrir. Pero, obviamente, soy el siguiente en la lista. Eso es un hecho”, dijo en declaraciones a Motorsport.com.

Luego, agregó: “No sé qué decisiones van a tomar, pero, de todas maneras, estoy aquí intentando estar preparado para el año que viene, pase lo que pase. Creo que lo que hicieron tanto Franco (Colapinto) como Ollie (Bearman) es genial”.

“Están buscando un piloto rápido y Colapinto demostró que lo es. Pero yo he estado en el programa de Red Bull durante tres años, soy segundo en F2 y reserva del equipo. Si no obtuviera el lugar para 2025, obviamente no estaría contento. Pero si eso pasara, lo tomaré con calma y pensaré en el futuro”, cerró el vencedor de 4 carreras principales de F2 y que es segundo del certamen de la telonera de la máxima cuando restan dos competencias para que se termine el campeonato (Qatar y Abu Dhabi).