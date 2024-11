La sugerente frase de Scaloni sobre el arbitraje de Daronco en Paraguay-Argentina: “Todos vimos…”

Lionel Scaloni dio la cara luego de que su equipo se quedara con las manos vacías en condición de visitante. Tras el 1-2 de la Selección argentina ante su par de Paraguay, el oriundo de Pujato dijo presente en conferencia en donde no dejó tema sin tocar. Al ser consultado sobre Daronco, el árbitro del encuentro, fue contundente.

"Puedo decir un montón de cosas del arbitraje, pero no tiene sentido porque parecería una excusa. Prefiero no decirlas para que no sean una excusa y la gente no las interprete como una excusa. Ya pasó, todos vimos lo que pasó", comenzó el director técnico en su charla con los medios.

La respuesta de Scaloni en conferencia de prensa

Posteriormente, sobre el mismo tema, Scaloni completó: "Pero para nada tiene que ver en el resultado. Ya está, ya pasó, aprendí mucho de estas cosas, uno parece que mete excusas, pero quiere justificar algo y la gente puede interpretar otra cosa. Mejor dejarlo ahí".

A la hora de analizar la performance de la Selección argentina, cotó: "El primer tiempo me gustó, fuimos claros dominadores del juego y las ocasiones, éramos dueños de la pelota y las situaciones. Pero después del segundo gol, que les dio mucho aire, el partido se hizo raro y cortado. Costó, la cancha estaba seca, y cuesta generarle a un rival que defiende bien".

"Hay que felicitar al rival, es evidente que han defendido bien, tienen gente experta y se nos hizo difícil. Con ese gol tempranero en el segundo tiempo, el partido se puso cuesta arriba. Lo intentamos a nuestra manera, pero no se pudo", sentenció Scaloni, quien ya piensa en el duelo ante Perú, el próximo martes en la Bombonera.