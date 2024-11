La desafiante frase de Franco Colapinto sobre la competencia contra sus ídolos en la F1: "No me importa a quién..."

Resta una semana para el inicio del Gran Premio de Las Vegas y la "francomanía" no se detiene. Este jueves se publicó una entrevista de Franco Colapinto en la que contó detalles de cómo vive la repercusión de su andar por la Fórmula 1, dio detalles sobre su sueño de llegar a la Máxima y habló de sus ídolos en la categoría.

La entrevista fue brindada a Martina Viglietti, la entrevistadora en el recordado clip de un niño Colapinto que expresaba su sueño de "llegar a la Fórmula 1". La empresa Quilmes los reunió en Madrid y el piloto abrió las puertas de su casa para una charla distendida publicada en el canal de Youtube de la marca.

Tras destacar lo importante que es ser una referencia para algunos chicos, le preguntaron qué piloto tuvo como referencia de chico para levantarse a ver las carreras. "Yo siempre digo que me hubiese encantado tener un piloto argentino al cual apoyar y por cuál levantarme todas las mañanas para ver las carreras. Yo me levantaba para ver a Checo Pérez me llenaba de orgullo porque a Checo lo sentíamos como nuestro piloto más cercano. Pero la realidad es que un piloto de nuestro país nunca tuve. Ser yo el que les da a muchos chicos las posibilidad de tener a alguien a quien seguir y quién los meta en este deporte es hermoso", señaló.

En ese marco, comenzó a referirse a sus ídolos en la Fórmula y destacó competir con nombres como Hamilton y Alonso, a quienes miraba de chico. En ese marco, sin embargo, luego se mostró desafiante al contar cómo trabaja con eso para no perder competitividad.

"Cuando te pones el casco y se baja la visera todos son iguales. El fanatismo que tenías cuando eras chico se va y les querés ganar a todos. No me importa a quien tenga al lado, si lo tengo a Verstappen o a Zhou, les quiero ganar y quedar delante de ellos. Obviamente mientras estén las posibilidades, como la de Red Bull. Es poco probable que eso se dé", sentenció, dejando una referencia para con su asiento en F1. De paso, confirmando el interés de la escudería austríaca de su propia boca.

Como acostumbra, en la entrevista Colapinto no solo tuvo declaraciones estrictamente deportivas sino también dejó perlitas muy graciosas. Por un lado, le permitió a la entrevistadora ingresar a su cocina y le mostró lo vacía que tiene la heladera (solo una mandarina, una manzana y una botella de agua), dejando comentarios al respecto. Por otro, soltó otra fase picante hacia ella, a quien le ofreció: "Si querés una Quilmes después tengo, te abro alguna". Hasta la propia marca se hizo eco del comentario.