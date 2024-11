La durísima frase de Nicolás de la Cruz sobre la "incomodidad" en su salida de River: "Se dieron una serie de..."

El objetivo de Marcelo Gallardo en River no solo es competir hasta el final en la Liga Profesional y sentar bases sólidas en cuanto al rendimiento, sino que también pensar en el armado de un plantel competitivo de cara al año que viene, con un fuerte impacto en el mercado de pases, tal y como sucedió cuando asumió. Todo esto, claro, con vistas al Mundial de Clubes.

Muchos nombres clave de su primer ciclo comenzaron a sonar como posibles regresos y algunos se concretaron, como es el caso de Germán Pezzella. Sin embargo, hay uno de ellos que ya confirmó que no está en análisis la posibilidad. Se trata del uruguayo Nicolás de la Cruz, de buen presente en Flamengo.

El exfutbolista de River fue campeón de la Copa Brasil junto al Mengao y tiene relevancia en el plantel que dirige Filipe Luís. No piensa salir de Brasil y descarta de lleno su regreso al Millonario. "En ningún momento se me pasó por la cabeza volver ahora al club", soltó.

Nicolás de la Cruz y su salida de River

Inmediatamente, habló sobre los motivos de su salida y soltó una frase incómoda para con el exentrenador Martín Demichelis, por la referencia sobre el off polémico que desató una ruptura con los jugadores. "Después de la eliminación de la Libertadores con Inter se dieron una serie de circunstancias que no voy a entrar en detalles que me llevaron a sentirme incómodo dentro del club", reveló De la Cruz.

En diálogo con F12 por ESPN, De la Cruz cerró el capítulo de River con elogios para con el entrenador Gallardo sobre quien expresó: "Me convirtió en un jugador de diferentes posiciones". Confesó que le va a ir muy bien en este segundo ciclo y aconsejó a los jóvenes del plantel sobre cómo los gestiona el Muñeco: "Sabe manejar los momentos según la personalidad de cada uno".

Para cerrar, el uruguayo volvió a ser consultado sobre un posible regreso, ya en el futuro. "En algún momento, quizá los caminos se vuelven a cruzar", soltó, para la esperanza de todo el pueblo Millonario.