La "cortante" postura de Lionel Scaloni en la conferencia tras caer ante Paraguay: "Yo no estoy acá para…"

Duró muy poco la conferencia de prensa del director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tras la caída ante Paraguay en el marco de una nueva fecha de las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026.

Lejos de los análisis tácticos y las respuestas pícaras, Scaloni se aferró a las respuestas breves y el semblante dio cuenta de la frustración tanto del cuerpo técnico como de todos los jugadores, por una derrota sin atenuantes, en la que Paraguay pegó en los momentos justos y nunca sufrió en exceso a un combinado Albiceleste que careció de efectividad.

Scaloni, declarando cortante

En un pasaje de la conferencia, fue consultado sobre cuánto cree que influyó la salida del Cuti Romero en el segundo gol, se mostró tajante. "Yo no estoy acá para criticar a mis jugadores. Estoy para apoyarlos. Estos partidos les viene bien a los jugadores. Sobre todo, a los que no tienen muchos minutos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ya está". En ese sentido, añadió: "Estamos para darle confianza a los chicos".

Luego le preguntaron sobre con qué queda más preocupado, si con las fallas del equipo en el fondo o las dificultades para generar juego. "Ninguna de las dos cosas", respondió, cortante.

Consultado sobre qué le preocupa de cara al partido de la Selección argentina ante Perú, Scaloni señaló: "Me ocupa corregir, ver las cosas que se pueden mejorar, contra un rival totalmente diferente, pero tiene su dificultad. Hay que prepararnos bien para el martes y darle una alegría a la gente".

Para finalizar, dejó una frase sobre el arbitraje de Anderson Daronco, que pudo expulsar a Omar Alderete, el autor del gol. "Puedo decir un montón de cosas... No tiene sentido y parecería una excusa. Prefiero no decirla para que no sea una excusa y que la gente no la interprete así. Ya está, todos vimos lo que pasó en la cancha", sentenció Scaloni.