La condición económica que podría definir el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no solo es una incógnita, sino uno de los temas más recurrentes en el Gran Circo. Reuniones, elogios y resultados despiertan hace semanas distintas especulaciones, pero lo que parece un hecho es que hay dos equipos que presionan más fuerte que el resto para colocar al argentino en uno de sus asientos.

Desde que Sauber confirmó al brasileño Gabriel Bortoleto para 2025 se bajó de la carrera, pero cuando parecía que solo quedaba Red Bull apareció en escena Alpine, interesado en Colapinto, aunque en teoría ya tiene definidas las dos plazas del año próximo. ¿Qué podría definir el futuro del de Pilar?

Williams no tiene lugar para él y Colapinto busca un destino. (Foto: archivo)

La idea de Alpine comulga más con la de Williams que la de Red Bull. Trascendió que el asesor del equipo francés, Flavio Briatore, estaría dispuesto a romper el vínculo con Jack Doohan, quien ya había sido confirmado para manejar el Alpine del 2025 al lado de Pierre Gasly, si a cambio Colapinto aterriza en la escudería.

Williams, por su parte, quiere custodiar a Colapinto con una mirada a largo plazo, pero podría acceder a cederlo a Alpine durante el 2025 (y que regrese en 2026), puesto que Alex Albon y Carlos Sainz dejarán al argentino sin lugar y los de Grove quieren que Colapinto gane experiencia en la F1.

Christian Horner, de Red Bull, piensa en ejecutar la cláusula de salida. (Foto: archivo)

Red Bull, en cambio, no considera un “préstamo” y piensa en ir por todo. Colapinto tiene una cláusula de salida que asciende a los 20 millones de dólares y los de Milton Keynes podrían ejecutarla. Si lo hicieran, acabarían con tanta especulación y Williams no podría oponerse. Sin embargo, del lado de Alpine, aunque preferirían no invertir esa suma, tampoco se opusieron rotundamente… Según el histórico Bernie Ecclestone, ex presidente de la Fórmula 1, Briatore le hizo saber que quiere “absolutamente” Colapinto en el Gran Circo el año próximo.