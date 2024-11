Una figura de Irlanda palpitó el partido ante Los Pumas: “Si no nos preparamos de la mejor manera posible…”

Los Pumas vapulearon 50-18 a Italia en Údine y mostraron, por momentos, el gran rugby que ya se les había visto en el último Rugby Championship. Fue una gran actuación en el primero de los tres partidos que tendrán en esta ventana de noviembre; aunque ante el más débil de los rivales, es cierto. Los próximos serán Irlanda, que hasta el sábado era el número 1 del ranking de World Rugby, y Francia, que tiene al mejor jugador del mundo, Antoine Dupont, y viene de golear 52-12 a Japón el último sábado. Uno de los mejores jugadores del seleccionado irlandés palpitó el encuentro del próximo viernes a las 17.10 en Dublín.

Irlanda no tuvo un gran partido ante Nueva Zelanda el último viernes y perdió, en su propia casa, 23-13 frente a los dirigidos por Scott Robertson. Luego del golpazo, que hizo que bajaran del primer escalafón del ranking al tercero (Sudáfrica quedó 1º y los All Blacks, 2º), el número 13 del Trébol, Garry Ringrose, que ha sido una de las grandes figuras de su equipo en los últimos años, explicó los motivos del traspié: “Creo que, a nivel internacional, para vencer a cualquier equipo, realmente tienes que estar cerca de tu mejor nivel. Supongo que no llegamos al nivel que esperábamos alcanzar”.

El tackle de Ringrose ante los All Blacks

Ringrose también palpitó el futuro próximo: “Es decepcionante, pero creo que el desafío ahora es sacudirnos el polvo y estar listos para lo que nos espera, tres pruebas enormes”. Y habló sobre Los Pumas, su próximo rival, a quienes no subestimó: “Es difícil Argentina, conozco a Felipe Contepomi personalmente”. El argentino entrenó a Ringrose en Leinster, donde trabajó entre 2018 y 2022. El irlandés de 29 años completó: “Por lo que he visto de Argentina en el Rugby Championship, si no nos preparamos de la mejor manera posible, ellos nos expondrán y nos castigarán”. El duelo entre Argentina e Irlanda del próximo viernes será el número 20 de un historial que tiene saldo favorable para los europeos, hasta ahora, de 13 victorias y 6 derrotas.

Irlanda, ¿en una mala racha?

El seleccionado del Trébol es uno de los mejores del planeta rugby y no por nada ocupó el número 1 del ranking hasta la derrota del sábado ante los All Blacks. Con formaciones fijas casi infalibles (el line, probablemente, sea el mejor del mundo) y muchísimas variantes en ataque, los dirigidos por Andy Farrell se han consagrado bicampeones del Seis Naciones, el torneo que reúne a las potencias del hemisferio norte. Eso sí: el pasado más reciente no es el mejor y Los Pumas pueden fundar un atisbo de esperanza en esos resultados. Entre julio de 2022 y febrero de este año, Irlanda había protagonizado un registro de 20 victorias y una sola derrota, ante Nueva Zelanda, en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023. Pero en sus últimos cinco compromisos tienen un saldo desfavorable de dos triunfos y tres derrotas.

El último antecedente entre ambos terminó en victoria irlandesa por 53-7. (Foto: archivo)

Desde el retiro de su apertura histórico Jonathan Sexton en el último Mundial, Irlanda no ha encontrado un reemplazo que cupiera en sus zapatos (el último partido, la 10 la llevó Jack Crowley). Eso no los hizo un equipo débil ni mucho menos, pero sí los volvió menos determinantes en ofensiva. En los últimos partidos del Seis Naciones de febrero, Irlanda perdió 23-22 ante Inglaterra y le ganó 17-13 a Escocia para coronarse campeón. Desde entonces, perdió con Sudáfrica 27-10, luego le ganó por la mínima (25-24) y ahora cayó ante Nueva Zelanda en Dublín 23-13. Las últimas presentaciones distaron del nivel que supo tener en 2023 y parecen más vulnerables. Claro está, eso no volverá el trámite sencillo para Los Pumas, que buscarán algo histórico: nunca vencieron a Irlanda como visitantes (10 derrotas).

Los Pumas, con dos regresos importantes

Santiago Carreras se recuperó de una molestia en el gemelo y Pablo Matera ya cumplió el partido de suspensión que debía luego de haber sido expulsado en la derrota ante Sudáfrica en Nelspruit en el último partido del Rugby Championship. Los dos jugadores, piezas importantes en el último tiempo para Los Pumas, se incorporaron al plantel este fin de semana en reemplazo de Gerónimo Prisciantelli y Efraín Elías, respectivamente. El tercera línea, habitual titular, podría meterse en el XV inicial en lugar de Santiago Grondona, ya que Juan Martín González parece inamovible y Joaquín Oviedo, el 8, se muestra en gran nivel. Carreras, en cambio, perdió el puesto de apertura frente a Tomás Albornoz y podría aparecer entre los 23 como pieza de recambio del tucumano o de Juan Cruz Mallía, que como fullback ha sido uno de los mejores jugadores argentinos de la temporada.