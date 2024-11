Quién es Iván "Spreen" Buhajeruk, el streamer que debutó en Riestra ante Vélez

Vélez Sarsfield es el puntero de la Liga Profesional, con 42 puntos, y buscará volver a separarse de Huracán, que lo igualó en la cima con un partido más luego de vencer a Independiente. Esta tarde a las 16 enfrentará como visitante a Deportivo Riestra, de buena campaña, que en la previa del duelo ante el Fortín sorprendió al mundo de fútbol con una noticia: en el Malevo iba a ser titular Iván Buhajeruk, un streamer mejor conocido como Spreen, que tiene 24 años y nula experiencia como profesional. ¿Cómo llegó a Riestra?

Hoy vino SPREEN a entrenar con el equipo... uD83DuDE05? pic.twitter.com/Am0WLWYHWi — Deportivo Riestra (@prensariestra) November 5, 2024

La historia de Spreen, el streamer que debutó ante Vélez

Iván Buhajeruk nació el 11 de octubre del 2000 en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, y creció como fanático de Colón. Desde chico mostró su creatividad para, por ejemplo, diseñar empresas, de las cuales una se llamó Spreen, el seudónimo que luego adoptaría para sí mismo. Spreen se volvió famoso durante la pandemia de Covid-19 a raíz de sus transmisiones en YouTube y Twitch en las que se mostraba jugando al Minecraft, Fornite o Call of Duty.

Actualmente, tiene más de 7 millones de suscriptores en YouTube, 10 millones de seguidores en Twitch, 5,4 millones en Instagram, 5,9 en Twitter y 536 mil seguidores en Kick. El año pasado se convirtió en el tercer streamer de habla hispana más consumido, solo detrás de los españoles Ibai Llanos y AuronPlay. No tiene ningún vínculo con el fútbol profesional; su presencia en el plantel de Riestra se debe a una gran estrategia de marketing. El principal sponsor del Malevo es Speed, la marca de bebidas energizantes que también auspicia a Spreen, por lo que la empresa de Víctor Stinfale fue el nexo para que el youtuber de 24 años firmara con Deportivo Riestra.

Spreen, en la semana, entrenando con el plantel. (Foto: @prensariestra)

En febrero de este año (aunque no trascendió hasta agosto, durante el último mercado de pases), el club lo inscribió en el plantel profesional. “Lo único que sé es que Iván (Buhajeruk) vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces, que venga. Nosotros no podemos perder el enfoque. Vino antes que yo y en el plantel tenemos todo muy claro”, dijo el entrenador Cristian Fabbiani cuando se conoció la noticia. Spreen no se había puesto la camiseta de Riestra hasta la semana pasada, cuando protagonizó sus primeros entrenamientos y el club mostró las imágenes en su cuenta de X.

Hace algunos días, el youtuber expresó que deseaba hacer su debut para cumplir el sueño de su padre de debutar en Primera. Luego, Fabbiani lo incluyó entre los convocados ante Vélez, haciendo esa posibilidad aun más concreta. Y ante el asombro de propios y extraños, nada menos que ante el líder del campeonato y con la 47 en la espalda, finalmente pudo sacarle una sonrisa a su papá. Claro está, su reemplazo fue antes del minuto. El fútbol argentino y un nuevo curioso episodio.