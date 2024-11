Por qué Gallardo se quejó del arbitraje tras el 3-0 de River a Barracas: “Hay mucha hipocresía”

River Plate obtuvo este domingo un gran triunfo como local 3-0 sobre Barracas Central por la fecha 22 de la Liga Profesional, que le permite quedar a 6 puntos de Vélez y Huracán, aunque los de Liniers aún deben jugar su duelo este lunes. Más allá del buen resultado, hubo quejas en Núñez (incluso del expresidente, Rodolfo D'Onofrio) por el arbitraje de Fernando Echenique, especialmente por lo sucedido en el primer tiempo, cuando lo dio por finalizado sin siquiera dar un minuto de adición.

A esto se refirió Marcelo Gallardo post partido: "Los árbitros tienen que ayudar a agilizar el juego, a hacer un espectáculo más ameno para la gente. Se requiere de mejores capacidades para desarrollar un buen espectáculo. Árbitros, jugadores, entrenadores, todos tenemos que colaborar para que el fútbol argentino no sea cada vez peor, y que no se naturalice el 'esto es el fútbol argentino'", señaló.

La queja de Gallardo con el arbitraje

En ese sentido, también dejó en claro que sus palabras solas no mueven la balanza y que es necesario un esfuerzo colectivo: "Yo no soy el que logra los cambios. Yo soy una opinión, nada más. Y yo sé qué opinar cuando hay mucho temor también a opinar. No es el cambio mío, es el cambio de todos. Simplemente todos tenemos que tratar de tener un fútbol mejor, simplemente eso. Yo tengo mi pensamiento, trato de expresarlo y no me gustan unas cosas y las digo".

A su vez, el Muñeco se mostró consciente del impacto que pueden tener igualmente sus declaraciones: "Después sé que hay ataques, si decís algo te atacan. Y yo digo lo que siento. No estoy diciendo nada que no se vea, todos ustedes y todo el mundo del fútbol lo ven. Pero bueno, hay mucha hipocresía. Es así, pero hay que seguir para adelante. Yo acepto, porque volví al fútbol argentino y quiero ser parte del fútbol argentino", apuntó.

"A mí me gusta mi país, estar en el lugar que siento lo recontra valoro y lo vivo con esa intensidad. O sea, soy parte del fútbol argentino, no soy un extraterrestre. Pero me gusta que intentemos tener las cosas más claras", agregó en la misma sintonía.

Por último, aclaró en que no quiere ventajas parra River, sino una mejoría general de la liga: "No me gusta el lobby, no. Me gusta trabajar, intentar mejorar a mi equipo para tratar de ganar la mayor cantidad de partidos sin que me favorezcan. No quiero que nadie me favorezca, quiero que nosotros nos sintamos favorecidos por lo que podamos lograr en el juego. Eso es lo único que quiero, un poquito de eso", concluyó Gallardo.