La picante respuesta de Serna al presidente de Vélez por el partido de Copa Argentina: "Lo único que demuestra es..."

Boca Juniors deberá jugar con Vélez un partido por demás trascendental para sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2025. Será en el marco de la semifinal de la Copa Argentina, la vía que parece ser más probable. Un partido que nació con polémica y la conserva.

En principio, Boca quería que el partido no se dispute en fecha FIFA para no perder jugadores con las convocatorias. Vélez buscaba evitar que sea en plena competencia, para no desgastar al equipo en la recta final de la Liga Profesional que lo tiene líder. Se resolvió evitar la fecha FIFA y programarlo para el miércoles 27.

Berlanga, el presidente de Vélez.

El presidente del Fortín, Fabián Berlanga, se mostró molesto por la situación y hasta redobló la apuesta en búsqueda de que no se programe el encuentro para el interior del país, para evitar el traslado. "Yo no quiero viajar. Si autorizan el público visitante y lo quieren jugar en la cancha de Boca, lo jugamos, no tengo problema".

"Lamentablemente no pudimos jugar en Fecha FIFA así que vamos a tener que jugar cada tres o cuatro días varios partidos, siento que es como un castigo para un equipo que viene puntero, que llegó a la semifinal de la Copa Argentina, no se tiene en cuenta el descanso de los jugadores", agregó.

Mauricio Serna.

Este lunes, quien ofreció declaraciones en una ronda de prensa improvisada en Boca predio fue Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol. El dirigente habló sobre las declaraciones de Berlanga y la definición de la fecha de juego y soltó una frase por demás picante: "Lo único que demuestra es lo grande que es Boca".

Luego, Serna habló de los dichos de Berlanga: "No soy quien para criticarlo, porque cada quien defiende su club como cree. Él está en todo su derecho. Nunca tomamos la Copa Argentina como un partido más, siempre le dimos toda la seriedad, indistintamente de la fase que se juega".