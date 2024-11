El Ogro Fabbiani reveló su sueño para la próxima movida de marketing de Riestra: “Yo tenía un deseo…”

Lo sucedido este lunes por la tarde en el estadio Guillermo Laza marcó un hito histórico para el fútbol argentino, porque fue la primera vez que una personalidad de Internet es ungido como futbolista profesional y juega un partido oficial. El Deportivo Riestra de Cristian Fabbiani incluyó como titular al streamer Spreen, quien se retiró en apenas 1 minuto.

Todo fue parte de una movida de marketing que incluye al principal sponsor del club, Speed, la marca de bebidas energizantes que también sponsorea al joven, de 24 años. No fue la primera jugada marketinera del club, que el 16 de mayo de este año hizo debutar a un joven de 14 años, Mateo Apolonio, en un encuentro por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Newell's.

La declaración del Ogro Fabbiani

Uno de los tantos que habló sobre el final del partido para contar su parecer y cómo fue planificado el debut de Spreen fue el propio entrenador, Fabbiani. El DT buscó justificar la medida: "Sabía todo lo que se venía pero yo estoy feliz porque le empatamos al puntero y casi le ganamos. Lo que pasó con Iván (Spreen) a mí no me afecta, ni a mis jugadores, ni a mi entorno. Es algo que sabíamos que iba a suceder porque es algo contractual que tiene el chico con el club. Sabíamos que en cualquier momento iba a suceder, pero me quedo con lo más importante: fuimos superiores contra el puntero, un equipo que es muy difícil".

En este contexto, le preguntaron si había posibilidad de que el influencer vuelva a disputar un partido, lo que fue descartado por Fabbiani. "Lo de Spreen seguramente fue la única vez y se dio porque tenía un contrato desde antes de que yo llegara", contó, rechazando la posibilidad de otra jugada con el streamer.

Sin embargo, lo que sí no rechazó Fabbiani es que haya una tercera movida publicitaria ya con otra persona como protagonista. Fue consultado exactamente por esa posibilidad y de manera jocosa, respondió autorreferencial: "La verdad es que yo tenía un deseo y no lo pude hacer, que era retirarme en cancha".

Lo deslizó entre risas, pero cuando le aseguraron que probablemente rinda mejor que Spreen, se puso serio y señaló: "No. Nosotros no le quisimos faltar el respeto a nadie. Lo único que quiero es seguir mejorando como equipo. Lo estamos haciendo bien y ahora tenemos un partido muy difícil ante Defensa y Justicia y queremos ganar".