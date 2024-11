La honestidad brutal de Gallardo sobre si River puede pelear el campeonato: "No sé si nos va a alcanzar porque..."

River viene haciendo los deberes en las últimas fechas. Tras la eliminación de la Copa Libertadores al Millonario solo le quedó la disputa por la Liga Profesional. Estaba lejos de Vélez, pero metió tres triunfos consecutivos y sueña con pelearle el título. Fueron tres goles a Banfield, a Instituto y este domingo a Barracas Central, una goleada contundente que permite la ilusión.

El entrenador Marcelo Gallardo sabe que será una misión difícil, teniendo en cuenta que no depende de River. Aun así, hay margen para aferrarse a esa ilusión. Consultado en conferencia de prensa al respecto, señaló: "Primero pensaba en que debíamos encontrar una continuidad en el juego que nos mantuviera con la posibilidad de ganar. Pudimos lograr tres triunfos consecutivos en una semana post eliminación de Copa, en las que a veces cuesta reaccionar y te pasan los partidos por encima. Sin embargo, tuvimos la capacidad de reaccionar después del golpe y por momentos jugamos bien. No sé si nos va a alcanzar porque dependemos de todos los puntos que saquemos nosotros y los que hagan los de arriba, en este caso Vélez también. Intentaremos seguir por esta continuidad de partidos, mejorando en el juego y sumando una gran cantidad de puntos para ver si tenemos chances".

Gallardo se mostró esperanzado

Luego, Gallardo respondió sobre si considera que el rendimiento del equipo es cada vez más parecido a su ideal. "Más allá del equipo que yo quiero ver, es lo que quiere ver la gente. Es lo que siente el hincha de River cuando ve a un equipo que busca, con una idea, e intenta respetar la historia de este club. La exigencia está y en un fútbol argentino muy competitivo, intentamos hacer algo que nos identifique, más allá de los impedimentos que hay. Esa es la búsqueda: algo que nos identifique a todos", aseguró.

Por otro lado, Gallardo habló sobre las victorias que siguieron a la dura eliminación contra Atlético Mineiro y cómo eso es una muestra de recuperación. "Como todo golpe después de una eliminación de Copa donde había mucho entusiasmo y estábamos todos muy esperanzados había dos posibilidades: quedarse ahí padeciéndola o reaccionar rápido. Como el fútbol no te da posibilidad de lamentarte, teníamos que reaccionar por la necesidad de sumar puntos para la tabla general y entrar a la Copa del año que viene. Creo que el partido ante Banfield nos dio la posibilidad de encarar esta semana con una buena energía para no solamente ganar, sino también encontrarnos con un fútbol más parecido al que queremos", sentenció.

Finalmente, el DT de River se refirió a la actuación del árbitro Fernando Echenique, muy criticado por la demora en cada reposición sobre todo en el primer tiempo, ya que el visitante intentó bajar el ritmo del partido. "No me corresponde opinar de las herramientas que utiliza cada equipo, cada uno hace lo que puede o lo que siente. No voy a opinar de los rivales. Lo que me preocupa es que, en el fútbol argentino, donde todo está sospechado de todo, tenemos que ser un poquito más claros. En lo que me compete a mí, hablo desde el juego. Y los árbitros tienen que ayudar a agilizar el juego, a hacer un espectáculo más ameno para la gente. Se requiere de mayores capacidades para desarrollar un mejor espectáculo: árbitros, jugadores, entrenadores…", concluyó.