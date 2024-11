De qué club confesó ser hincha Lionel Scaloni y por qué Fantino le dijo “no podés dirigir a River”

Faltan apenas unos pocos días para que la Selección argentina vuelva a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas. A la espera de que los jugadores cumplan con sus últimos compromisos con sus clubes previos al parate por la fecha FIFA, el estratega de de la Scaloneta, y quien le da ese nombre, Lionel Scaloni, ya se encuentra en el país y aprovecha los días para relajarse y disfrutar antes de ponerse nuevamente a trabajar.

Este viernes le concedió una extensa entrevista a Alejandro Fantino, con quien mantiene una muy buena relación. En la misma, el periodista le preguntó si dirigiría en el fútbol argentino luego de terminar su ciclo con la Albiceleste y lo instó para que tomara las riendas en la Ribera: "Vos tenés que venir a dirigir a Boca alguna vez. Vos no podés dirigir otro equipo acá que no sea Boca, no podés dirigir River, no tiene que ver con vos, hacete cargo...".

Fantino le dijo a Scaloni que tiene que dirigir a Boca

"El día que quiera dirigir y no esté en la Selección, estoy abierto para cualquier club. Mis hijos son de River. El fanatismo se pierde; se pierde. Y cuando estás acá te vas dando cuenta de la magnitud de las cosas. Cuando estás en una posición como la mía, para mí es irrelevante sinceramente", respondió el DT de manera esquiva. Sin embargo, lejos de correr el foco, generó un gran revuelo en redes sociales e instaló el debate sobre de qué club es hincha.

De qué equipo dijo en 2022 ser hincha Scaloni

"De chico era de Boca. Después, con el con el paso del tiempo me hice de Newell’s porque pasé toda mi vida ahí (se formó y debutó profesionalmente allí, jugando de manera oficial entre 1995 y 1996). Ahora te diría que de ninguno. Perdés el fanatismo totalmente...", había declarado en 2022, previo a ganar el Mundial de Qatar, en un ping pong con TyC Sports. Sin embargo, salió a la luz un archivo más antiguo que tiñe de otro tono a estas confesiones.

De qué equipo dijo hace más de 20 años ser hincha Scaloni

En un viejo video de fines de los 90, se lo puede ver a un jovencísimo Scaloni, que ya jugaba en Estudiantes de La Plata y aún no había emigrado a Deportivo La Coruña, hacer una fuerte revelación: "Soy hincha de Boca. Yo jugaba en Newell's, pero no soy hincha de Newell's, dejaba hasta el último sudor en la cancha (...) Ojalá se de el pase a Boca. Ese es mi sueño, después ir a jugar a Europa, pero antes pasar por Boca. Fue mi abuelo el que me hizo de Boca", había asegurado, muy convencido, en ese entonces.