Russo sacó pecho tras cortarle el invicto de 13 partidos a Central Córdoba

Miguel Ángel Russo consiguió su segundo triunfo, en tres partidos, como director técnico de San Lorenzo. El Ciclón, en condición de visitante, venció a Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la 20ª fecha del torneo de la Liga Profesional. Ezequiel Cerutti, con un tremendo golazo, le dio la victoria a su equipo.

Tras la finalización del encuentro, el director técnico dijo presente en conferencia de prensa. Desde su llegada, el Cuervo acumula seis de nueve puntos disputados (le ganó a Barracas y perdió con Independiente Rivadavia) y se ilusiona con alejarse de la zona baja de la tabla.

Para comenzar, Miguel Ángel Russo reconoció que no tienen tiempo para relajarse debido al apretado calendario: “Hay que disfrutar hoy y mañana seguir trabajando. Nos tocan rivales muy difíciles. Esto es día tras día. Hay que recuperarnos y tener lo mejor para el martes”.

Sobre el Ferroviario, quien llevaba una larga racha positiva, el DT de San Lorenzo expresó: "Le ganamos a un equipo que hace 13 fechas no perdía y es el finalista de la Copa Argentina. Hicimos muchas cosas bien pero no me gustó el final. Quiero jugar de otra manera. Entiendo la necesidad de ganar”.

Para finalizar, Russo sentenció: "La idea es cambiar la mentalidad. Hay que ser un equipo ganador y positivo. Hay que buscar siempre lo mejor. Hay que disfrutar hoy y mañana seguir trabajando. Nos tocan rivales muy difíciles. Esto es día tras día. Hay que recuperarnos y tener lo mejor para el martes".