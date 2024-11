El gran cambio físico de Frank Fabra en Boca: cuántos kilos bajó desde que llegó Gago

Fernando Gago se prepara para lo que será su cuarto partido como director técnico de Boca Juniors en busca de sumar su primer triunfo en los 90 minutos. Este domingo desde las 19.30 visitará a Lanús por la fecha 20 de la Liga Profesional, con la necesidad de ganar para ponerse a tiro de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Entre las distintas alternativas que tiene en mente el DT para encarar este encuentro, sorprende la posibilidad de que Frank Fabra pueda estar entre los convocados. Luego de los bajos rendimientos que viene teniendo Lautaro Blanco, el colombiano, que viene de meses sin jugar, podría encontrar un lugar en el equipo. Pero para poder volver a ser tenido en cuenta, debió realizar un gran esfuerzo físico.

El cambio físico de Frank Fabra

Según informó este viernes en la señal de Sportia Tato Aguilera, quien cubre el día a día del Xeneize para TyC Sports, tras la llegada de Pintita algunas semanas atrás, el lateral izquierdo comenzó a trabajar intensamente para ponerse a punto y volver a las canchas. "Ha tenido una metamorfosis, una transformación más que importante. Está motivado, tiene muchas ganas de estar", aseguró el cronista.

En ese sentido, reveló que el defensor bajó nada menos que 6 kilos, un exceso que lo dejaba por encima de su peso ideal. De hecho, en las imágenes de los entrenamientos que Boca compartió en su redes sociales, se lo puede observar moviéndose a la par de sus compañeros con un buen semblante. El mismo Gago, con quien compartió plantel en su última etapa como futbolista, pretendía contar con él una vez que llegó al club. La confianza depositada fue retribuida con su esfuerzo.

Fabra se pone a punto en los entrenamientos de Boca

Por lo tanto, hay grandes chances de que Fabra diga presente ante Lanús este domingo. Sería su primera convocatoria desde el 7 de septiembre, cuando estuvo en el banco por octavos de Copa Argentina ante Talleres. Si llega a ingresar, será el primer partido que juegue desde el 28 de julio, cuando disputó unos pocos minutos por la fecha 8 de la Liga Profesional ante Instituto. Además, un dato no menor es que no forma parte de un once titular desde la fecha 1 ante Atlético Tucumán, el pasado 12 de mayo. ¿Será este el puntapié inicial para su reconciliación con el Xeneize?