El sentido posteo que Cavani le dedicó a la gente de Boca tras renovar el contrato

Si todavía no lo era, los últimos coletazos de Boca dejaron a Edinson Cavani como el principal referente del plantel, teniendo en cuenta las particularidades con los más experimentados tras la derrota ante River. Como contracara (por ejemplo a la sanción de Romero) en la semana previa confirmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2025.

Esas muestras de afecto del delantero fueron recibidas por el hinchas de Boca que buscó retribuirlas. De hecho, las hicieron notar, porque en el regreso a la Bombonera durante la victoria ante Argentinos le desplegaron un telón inmenso con fotos suyas y el texto "Edi, Boca es tu casa".

El telón que desplegó el hincha de Boca. (Foto: @cavaniofficial21)

Ni bien finalizó el partido, Cavani declaró ante los medios contando su emoción tras renovar y el agradecimiento a los hinchas. No puedo darle menos que un sí al Consejo en el momento en que me plantearon la posibilidad de quedarme, por todo lo que me han brindado. La gente también, que todos los días me demuestra cariño. No puedo darle menos que entregarme al máximo y quedarme acá para acompañar, más en este momento en el que las cosas no están saliendo", señaló.

Lo único que les puedo prometer,es que hasta el último día voy a defender y cuidar esta casa uD83DuDD35uD83DuDFE1… Gracias por tanto cariñouD83EuDD1D… @BocaJrsOficial pic.twitter.com/U6ElkNyhis — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) October 9, 2024

Tres días después, el futbolista se haría eco nuevamente a ese telón desplegado por el hinchas mediante un posteo en las redes sociales con el que le dedicó un mensaje especial a los simpatizantes. En la red social X subió un video en el que se despliega la bandera, y escribió: "Lo único que les puedo prometer,es que hasta el último día voy a defender y cuidar esta casa. Gracias por tanto cariño".

El futbolista utilizó luego la misma red social para postear imágenes propias de aquel partido, en el que se muestra la bandera y a él con la camiseta, en la Bombonera. Cavani decidió retirarse del fútbol profesional con la camiseta de Boca y su público no lo olvida, lo agradece.