Lionel Scaloni, contundente sobre la ausencia de Dibu Martínez en la Selección: "No nos podemos..."

La Selección argentina se prepara para una nueva participación en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Este jueves la Albiceleste visitará a Venezuela y el próximo martes, 15 de octubre, recibirá a Bolivia en el estadio Monumental.

En la previa del mano a mano con la Vinotinto, que comenzará a las 18, Lionel Scaloni dijo presente en conferencia de prensa. Además de referirse a la nueva prueba que afrontarán sus dirigidos, quienes buscarán reponerse de la derrota sufrida en tierras colombianas, el DT se lamentó por la ausencia de Emiliano Martínez.

La palabra de Scaloni

Para comenzar, el DT de la Selección argentina expresó: “Él ya se expresó y ha estado bien, lo hizo de una manera muy respetuosa y muy correcta. De mi parte, como entrenador, les dije a mis jugadores que son cosas que esperemos, que no vuelvan a pasar. El equipo no se puede permitir no tener al Dibu o a Cuti Romero, son jugadores importantes y más allá de estar de acuerdo o no con la sanción, no nos podemos permitir eso”.

“Tenemos que hacer hincapié en eso. Si un jugador es expulsado o amonestado tiene que ser por algo que valga la pena, por algo del partido”, sentenció Lionel Scaloni ante los micrófonos, mientras termina de definir el equipo que saltará desde el inicio al campo de juego.