Las desopilantes respuestas de Colapinto en El Hormiguero, programa top de la TV española

Franco Colapinto atraviesa un momento soñado. El piloto argentino fue elegido por la escudería Williams para la recta final de la temporada 2024 de la Fórmula 1 y hasta el momento ha estado a la altura. En sus tres carreras dio la talla y, como si fuera poco, ya sumó sus primeros puntos.

En las últimas horas, el hombre de 21 años dijo presente en el reconocido programa español El Hormiguero. Allí, protagonizó un divertido y distendido momento mientras aprovechó para repasar su carrera y su presente. Entre los temas que tocó, se refirió a sus dificultades a la hora de hablar por radio.

Las respuestas de Colapinto sobre la radio del monoplaza

Mientras maneja a más de 300 kilómetros por hora, Colapinto reveló cómo es estar hablando con los miembros de la escudería: "Tenes un chabón en la radio que te está hablando cada cinco segundos". Además, recordó sus inicios en la Fórmula 1: "El flaco, un francés, me hablaba y no le entendía nada, porque es un inglés medio francés, un acento... como el choto, no le entendía nada".

"Te dicen 'cambiá esto, cambiá lo otro'. Y yo al principio no podía ni ir derecho por lo gris porque me iba al pasto, boludo. Entender qué botón tenía que apretar me llevaba un par de minutos, y la idea es hacerlo al toque", completó Colapinto, quien despertó las risas de los presentes.

Colapinto sobre el volante del monoplaza

Otro de los momentos que no tardó en viralizarse fue cuando, al ser consultado sobre el volante del monoplaza, respondió: "Es un quilombo, pero de eso no vamos a hablar. ¡Vos no tenés ni idea de Fórmula 1, estás más perdido! Me hacés cada pregunta, qué vas a saber...".

Posteriormente, Colapinto recomendó cuál podría ser el próximo entrevista del mundo de la Máxima "A Checo te falta entrevistar, al otro españohablante... ¿Cómo se dice? ¡Hispanohablante! Te queda Checo. Yo te veo medio perdido, pero bastante bien".