La honestidad brutal de Gallardo sobre los objetivos de River tras el empate ante Platense: "En el torneo local no..."

No fue el mejor día de River desde la vuelta de Marcelo Gallardo a la dirección técnica, más allá de que el equipo mejoró mucho durante el segundo tiempo y acorraló a Platense como visitante, buscando el triunfo. No tuvo ideas para llevar peligro y se conformó con un pálido empate, que lo aleja mucho de la pelea por la Liga Profesional.

En conferencia de prensa, el Muñeco reconoció que no fue una gran noche del Millonario y reconoció: "Hay que seguir mejorando, eso es una posibilidad abierta. Dentro de lo que es la gestión de estos dos meses, hemos tratado de acentuar algunos principios que queríamos que rápidamente dieran su efecto. En algunos estamos mejor, en otros nos falta".

En ese sentido, el DT se sinceró sobre los objetivos de River en lo que queda del semestre. "En el torneo local no nos fue bien en cuanto a resultados, pero también tenemos el foco en los partidos de Copa, a los que esperamos llegar bien, pero en estos partidos hay que sumar puntos y calidad de juego, tratando de llegar mejor parado", subrayó.

La declaración de Gallardo tras el empate

"El partido este fue muy accidentado, de poco juego y pocas chances de gol. El viento cambiaba, el tiempo se puso frío... El partido fue como la noche, sin tantas luces, sin mucho para rescatar. Jugamos ante un equipo duro y no pudimos romper esa tendencia defensiva, no tuvimos claridad. No sufrimos, eso es algo positivo, pero no nos podemos conformar con eso", sentenció.

Por otro lado, Gallardo explicó qué buscó con los cambios y agregó más conceptos sobre el rendimiento: "Sacando a Kranevitter busqué juego. Nos faltaron cambios, así que no pudimos hacer cosas que teníamos pensadas. Como no nos atacaban, no necesitaba un volante central de contención. Con la entrada de los chicos con frescura, intentamos buscar el uno contra uno, patear y generar impronta. En estos partidos cerrados, se gana con alguna acción individual, pero no lo pudimos hacer".

Finalmente, el Muñeco dejó definiciones sobre la pelea del campeonato, que se le complicó tras la victoria de Vélez y el empate. "Ganarle a Vélez está dentro de las posibilidades, pero más allá de eso necesitamos sumar puntos para acortar. La posibilidad es con Vélez en nuestra casa, aunque tenemos que sumar puntos".