Alivio para Scaloni: la buena noticia que recibió tras las bajas de Nico González y Dybala

A falta de una semana para el comienzo de la nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que enfrentará a la Selección argentina ante Venezuela como visitante el jueves 10 de octubre y como local ante Bolviia el martes 15, se dieron a conocer dos muy malas noticias. Es que dos piezas claves del plantel, como los son Nicolás González y Paulo Dybala, tuvieron que darse de baja por distintas lesiones que sufrieron en los últimos días.

Sumadas a la suspensión del Dibu Martínez por sus sus gestos y reacciones en los duelos frente a Chile y Colombia, ya Lionel Scaloni estaba acumulando muchos dolores de cabeza juntos. Y podrían haber sido cuatro en vez de tres, ya que también se encendieron las alarmas este sábado luego del duelo entre Liverpool y Crystal Palace en el que Alexis Mac Allister debió ser sustituido muy adolorido en el entretiempo.

Alexis Mac Allister no sufrió una lesión tras el partido de Liverpool. (Foto: @alemacallister)

Si bien se generó mucha preocupación por el ex Boca, Argentinos Juniors y Brighton, él mismo trató de dar un poco de tranquilidad horas más tarde con la frase que escribió en su cuenta de Instagram una vez finalizado el partido: "Sentí una pequeña molestia pero nada que me detenga", aseguró el volante, restándole dramatismo al asunto.

Afortunadamente para él, Scaloni y toda Argentina, no se trató de una lesión de gravedad, sino que simplemente se le cargaron los músculos de la zona inguinal, lo que no le permitió seguir jugando ese duelo, pero que no le impedirá sumarse a la convocatoria con la Albiceleste. Por lo tanto, si no surge un nuevo inconveniente en las próximas horas, el futbolista pampeano dirá presente en los cruces contra la Vinotinto y la Verde.

Lo más seguro es que esta fatiga haya sido producto de la gran cantidad de minutos que viene acumulando Mac Allister en el último tiempo. Son 874 en total en 12 encuentros disputados desde mediados de agosto,. De hecho, en la última doble fecha de Eliminatorias también había llegado al límite desde los físico y terminó jugando de todos modos. Los sobrecargados y apretados calendarios del fútbol de alto nivel le están pasando factura a los jugadores de todo el mundo, y los planes futuros de la FIFA con todas las nuevas competencias que está organizando apuntan a empeorar esta problemática.