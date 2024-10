La honestidad de Romagnoli tras una nueva derrota de San Lorenzo: "Estos partidos nos..."

Leandro Romagnoli dijo presente en conferencia de prensa luego de la derrota de San Lorenzo en cancha de Instituto de Córdoba. El Ciclón cayó por 2-0 en un duelo donde no logró estirar su racha tras el triunfo del pasado fin de semana ante Banfield, con doblete de Iker Muniain.

Tras el pitazo final, el director técnico enfrentó los micrófonos y no dudó en reconocer que su equipo no logró hacer pie dentro del campo de juego, donde fue superado por el dueño de casa. "Es una derrota que de positivo no deja nada, no hicimos un buen partido", comenzó.

El Ciclón volvió con las manos vacías.

"Lo sufrimos en todo momento, igual así en el primer tiempo tuvimos esa situación para empatarlo y no se pudo, pero bueno hay que pasar la página, no hay que quedarse con eso, hay que seguir", completó el director técnico de San Lorenzo tras la caída en tierras cordobesas.

Posteriormente, Romagnoli añadió: "Estos partidos nos cuestan un poco, ya nos había pasado también en Santa Fe, hay que trabajar y entender cómo se juegan esta clase de partidos porque el rival jugó más que nada a lanzar, ganar la segunda pelota, e iniciar desde ahí y la verdad que nos costó eso".

Sobre la debilidad de su equipo, el DT de San Lorenzo reiteró qué fue lo que más sufrieron dentro del campo: "Nos cuesta cuando los equipos nos empiezan a jugar más directo. El equipo ahí sufre mas, nos pasó en el primer gol cuando rechazamos y perdemos el rebote y no marcamos en el área".