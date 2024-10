La advertencia de Romagnoli a los jugadores de San Lorenzo tras la derrota: "Hay que..."

San Lorenzo no pudo hacer pie en Córdoba, donde fue ampliamente superado por un Instituto que volvió al triunfo luego de tres partidos. Tras el 2-0 sufrido en condición de visitante, Leandro Romagnoli dijo presente en conferencia de prensa, donde analizó lo ocurrido dentro del campo.

“No hicimos un buen partido, lo sufrimos en todo momento. Igual así tuvimos para empatarlo, pero no se pudo. Hay que pasar la página, hay que seguir. Estos partidos nos cuentan un poco, ya nos había pasado en Santa Fe. Hay que entender cómo se juegan estos partidos. El rival jugó más que nada a lanzar y ganar la segunda pelota. Nos costó eso”, comenzó.

El DT ya piensa en el compromiso del próximo sábado ante Godoy Cruz. Allí se completará el suspendido de la tercera fecha.

Continuando por la misma línea, Romagnoli añadió: “Nos costó hacer pie. Por momentos tuvimos algunas jugadas que se encontraron bien Iker, Bustos y Eric, pero nos complicaron con pelotas directas, pelotas cruzadas, ganando la segunda. Ahí el equipo nunca pudo hacer pie, nos superaron con eso. No es que nos manejaron la pelota ni mucho menos. Cuando jugamos en el interior es así, nos pasó con Unión que habíamos hecho un buen primer tiempo y nos empezaron a tirar la pelota al área. Por ahí uno quiere jugar de la misma manera tanto de local como visitante y a veces no se puede dar”.

Al ser consultado cómo se sale del difícil presente que atraviesa San Lorenzo, aseguró: “Hay que seguir entrenando, no queda otra. Cuando ganás no sos el mejor y cuando perdés no sos el peor. Todavía quedan varios partidos, tenemos el del sábado que está pendiente. Hay que ir partido tras partido. El otro día hicimos un buen partido, hoy no tanto”.

Para finalizar, Romagnoli sentenció: “Estoy triste porque no se ganó, porque no se jugó bien. Hay que levantar cabeza, no nos podemos agachar ni mucho menos porque quedan partidos. No estamos en una situación cómoda, entonces tenemos que seguir. No hay otra…”.