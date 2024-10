Atención, Scaloni: un jugador clave de la Selección argentina fue reemplazado y se teme una lesión

A días de que la Selección argentina vuelva a tener acción por las Eliminatorias Sudamericanas, una noticia que llega desde Inglaterra encendió alarmas. Es que Alexis Mac Allister no pudo completar el partido que el Liverpool disputó ante Crystal Palace y hay preocupación en el cuerpo técnico albiceleste.

Alexis encendió alarmas en Ezeiza.

Luego del partido, el entrenador de los Reds habló al respecto y puso en duda su presencia en la fecha FIFA. "Alexis se retiró del campo con una lesión en la ingle. Me resulta difícil juzgar la gravedad de la lesión, pero él la sintió un poco, así que no queríamos empeorarla. Me resulta difícil decir si irá con Argentina", dijo Arne Slot.

En la transmisión del encuentro se lo vio con hielo en el muslo izquierdo y se espera un parte médico para saber más detalles de lo sucedido. Esta situación será seguida de cerca por Lionel Scaloni ya que en las próximas horas los jugadores comenzarán a viajar para sumarse al plantel que disputará los encuentros ante Venezuela (10-10) y Bolivia (15-10).

En la anterior ventana, Alexis también llegó tocado y fue titular en la victoria ante Chile, duelo en el que marcó un gol. Un par de días más tarde, en la derrota como visitante en Colombia, ingresó desde el banco a los 65 minutos. Por las dudas, Scaloni prende velas teniendo en cuenta que ya perdió a Nicolás González y no quiere más dolores de cabeza.