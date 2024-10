El DT de la Selección argentina liquidó a Francia tras vencerlo en semifinales: "Me dio vergüenza ajena"

La Selección argentina de futsal venció a Francia por 3-2 y se metió en la final del Mundial que se disputa en Uzbekistán. Tras la victoria ante los galos, el elenco nacional se verá las caras con Brasil en la lucha por el título. El duelo será el domingo, a partir de las 12.

Tras el cruce, que depositó a la Albiceleste en su tercera final mundialista al hilo, quien enfrentó los micrófonos fue Matías Lucuix. El director técnico no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de una de las grandes polémicas de la cita mundialista: los Blues se dejaron ganar ante Irán para evitar cruzarse con la Verdeamarelha en playoffs.

El descargo del DT de la Selección argentina

Para comenzar, manifestó: "Personalmente, me dio vergüenza ajena. Hay que representar unos valores, más allá del deporte de elite. Luchamos en conjunto para estar en los Juegos Olímpicos y para que cada día participen más chicos en la disciplina. Que vean lo que hizo Francia no nos gusta, quedamos manchados todos".

"No fue una revancha, no lo tomamos así, pero sí nos dolió como parte del deporte. Muchas veces sale lo malo y no lo bueno; eso se refleja y todos quedamos mal. Espero que no vuelva a pasar", completó Matías Lucuix en el diálogo ante las cámaras de DSports.