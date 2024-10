La confesión de Colapinto sobre lo difícil de ser piloto para un sudamericano: "Tenía 14 años y..."

Franco Colapinto se prepara para su próxima prueba de la Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil en el icónico circuito de Interlagos de San Pablo. Acaso la más familiar para el piloto argentino y no por conocer la pista, sino porque será la mejor oportunidad para los fanáticos argentinos y sudamericanos para seguirlo desde cerca.

Sentirse en casa no es nada menor para el argentino, quien se prepara para recibir un multitudinario apoyo, como no pudo recibir en Monza, Bakú y Singapur en la distancia, y que sí recibió pero en menor medida en Austin y México. Sudamérica está con él y quiere retribuirles ese cariño.

Colapinto habló sobre lo difícil que fue consolidarse siendo latino

En la previa al inicio de la competencia con los entrenamientos libres, el argentino participó de una conferencia de prensa organizada por la FIA, junto a sus colegas Lance Stroll y la leyenda Lewis Hamilton. Durante la charla fue consultado precisamente sobre si considera posible que más pilotos sudamericanos se sumen a la parilla en el corto plazo, a lo que Colapinto respondió sin dudar: "Pienso que sería genial. Creo que eso muestra que las cosas están mejorando".

En este marco, le preguntaron sobre las dificultades que implica ser de Sudamérica y tener una carrera en la élite del automovilismo. El argentino abrió su corazón y respondió: "He tenido muchas dificultades. Me costó abandonar mi país e irme a Europa cuando era muy joven. Estás lejos de tu familia. Cuando sos europeo, terminás una carrera y tomás un avión de una hora para volver a casa y estar con tu familia esa misma noche. Para mí era distinto. Tenía 14 años y vivía solo. Después de un fin de semana complicado necesitás un abrazo y eso hace que sea un poco más complicado. Es por lo que a los sudamericanos nos cuesta".

Sin embargo, reconoció que el continente tiene material para ser más representado en la Fórmula 1 y agregó que considera en progreso el nivel. "Creo que hay mucho talento en Sudamérica y lo mostramos cuando alguien tiene una oportunidad de rendir. Creo que ahora está mejorando. Lewis (Hamilton) habló sobre cómo no fue tan bienvenido cuando llegó y cómo intentar dar lo que no tuvo, pero yo me encontré una parrilla muy abierta, que me dio la bienvenida. Es algo bueno y también ver cómo estamos progresando como sociedad", reflexionó.

El abrazo que Franco necesitó tras un fin de semana complicado en el inicio de su carrera será el que buscará darle el público argentino y sudamericano en Interlagos. El joven lo disfrutará.