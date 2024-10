Franco Colapinto, contundente sobre su futuro: "Si Williams no puede darme un asiento, lo normal sería que..."

Franco Colapinto está en el centro de la escena de la Fórmula 1, al punto de hacer olvidar por un tiempo la pelea por el Campeonato de Pilotos. En la previa a competir en el Gran Premio de Brasil asistió a una conferencia de prensa organizada por la FIA -junto a Lewis Hamilton- y dejó fuertes definiciones sobre su futuro.

El diálogo se dio justo en medio del rumor sobre un supuesto interés de Red Bull sobre el argentino, en el marco de la cada vez más probable salida de Checo Pérez del equipo. Sería tanto para ocupar su lugar como para recaer en la segunda escudería, Racing Bull, desde la cual saldría el reemplazante del mexicano. Se habla de una oferta de 20 millones de dólares, la cual fue descartada por la mánager de Colapinto.

Franco Colapinto, el piloto de Williams.

En este marco, al argentino le consultaron por la decisión y en su condición de piloto de prueba de la escudería Williams, que sabe que está ocupando un lugar temporal, habló de su futuro en la Fórmula 1 y le marcó la cancha a su equipo. "Creo que no debería ser yo a la persona a quien se le pregunte sobre eso. Por supuesto, no sé la respuesta. Creo que si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro. Pero no soy la persona adecuada, debería ser la última. Estoy aquí con Williams este fin de semana, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí en Brasil. Es una carrera muy emocionante", sentenció.

De esta manera, abrió un paraguas que el mismo jefe de la escudería británica, James Vowles, había abierto. En más de una vez confesó que debería quedarse en la categoría y hasta instó a una negociación con Audi para propiciar su llegada a la escudería que actualmente se llama Sauber.

Aún así, Colapinto se mostró cauto con esta posibilidad. “Pienso que no voy a correr en Fórmula 1 el año que viene, y esa sigue siendo mi primera opinión. Realmente no me emociono por lo que sea que estén hablando".

Aún así, no renuncia a su sueño: "Si no es el próximo año, espero que sea en 2026 o 2027. Estoy tratando de disfrutar la oportunidad que tengo, que es mi sueño desde pequeño, conducir un Fórmula 1. Es muy especial"