Dibu Martínez reveló detalles del incidente con el camarógrafo en Colombia por el que fue suspendido: "Se estaba riendo y era un poco..."

Sin dudas, la principal ausencia de una diezmada convocatoria de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas ante Venezuela y Bolivia fue el Dibu Martínez.

El arquero argentino no pudo ser convocado por Lionel Scaloni tras una sanción de dos partidos que recibió por parte de la FIFA, luego de que golpee la cámara de la transmisión oficial del partido entre la Selección argentina y la de Colombia en ese país, en el que el equipo del Dibu Martínez cayó 2 a 1.

La reflexión del Dibu Martínez sobre el episodio con el camarógrafo

Ahora, desde Inglaterra y ante la posibilidad de reaparecer en las convocatorias para la doble fecha de noviembre, el arquero se refirió a ese incidente y en especial al camarógrafo, que supo relatar lo sucedido y hasta motivar un comunicado en repudio por parte de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos.

Em diálogo con el medio DSports, expresó: "No había necesidad, era un poco invasivo y se estaba riendo. Fue solo mover la cámara. Quedó ahí, acepté la sanción y fue injusto, la verdad. No quedó más nada, quedó ahí. Ojalá le vaya bien”.

No se habló más del tema, por el contrario, se mostró enfocado en lo siguiente para la Selección argentina y esperanzado con una nueva convocatoria. De hecho, contó cómo las vive: "En la Selección es como si fuéramos a la escuela, cuando te vas de egresados. Ahora en 10 días estoy en la Selección y sonrío porque voy con mis compañeros, así me siento cada vez que voy. Me gusta, me encanta y por eso nos va como nos va".

La violenta reacción del Dibu Martínez con el camarógrafo

A propósito, Martínez habló de la dificultad del torneo, en el que su equipo marcha primero. "Las Eliminatorias son bravísimas. Subió Bolivia. En Colombia y Ecuador hace 40 grados a las 2 de la tarde. Con Paraguay en Asunción va a ser bravísimo. Cada vez está más difícil. A veces lo podemos hacer ver fácil porque vamos punteros y ganamos todos los partidos, pero es muy difícil. Es remarcable, no es tan fácil como parece, y ya estamos a un paso de la clasificación", analizó.

Finalmente, le dejó un mensaje a los hinchas de cara a los próximos compromisos: "Que la gente nos siga alentando que tenemos la Finalissima por jugar, el Mundial en dos años y queremos ser la mejor Selección de la historia. Queremos seguir creciendo y hay que seguir generando cosas para lograr eso. No estamos satisfechos, nos queda mucho por lograr”.