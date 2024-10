El tenso momento entre Gallardo y un periodista tras la desafortunada frase del DT de River: "Cuando agachaste la cabeza dije..."

River Plate fue eliminado de la Copa Libertadores tras igualar sin goles ante Atlético Mineiro en el Monumental, resultado que le impidió revertir el 0-3 de la ida en Brasil. Tras el partido, Marcelo Gallardo acudió a la conferencia de prensa habitual que organiza Conmebol, donde terminó protagonizando una situación incómoda con uno de los periodistas.

Durante una de las respuestas, el Muñeco interrumpió su diálogo para apuntar a uno de los presentes: "Hay un señor que se está quedando dormido...". En el medio, señalaba al comunicador, entre risas.

Gallardo y el incómodo momento con un periodista

"Ah, a lo mejor estaba mirando para abajo", expresó luego Gallardo, quien a continuación conectó la pregunta que estaba respondiendo con el episodio que vivió con el periodista y reflexionó: "Claro, debe estar golpeado igual que todos nosotros. Pero yo no puedo venir con la cabeza gacha. Yo tengo que venir y decir: 'Acá estoy; acá estamos. No nos alcanzó; listo'. Hay que asimilar el golpe. Lo entiendo, nosotros somos los responsables y al mismo tiempo estamos golpeados como el hincha. Pero bueno, eso hay que asumirlo".

La reacción de Gallardo con el periodista en conferencia de prensa

Cuando la conferencia de prensa terminó, Gallardo se acercó al periodista para aclarar la situación y se mostró molesto: "No sabía si me estabas escuchando, porque cuando agachaste la cabeza y te quedaste así un tiempo…". El comunicador lo interrumpió para explicarle la situación: "Me estaban preguntando si tomaba la conferencia acá o si la tomaban ellos".

Esto motivó el pedido de perdón del entrenador de River, como se puede ver en el video que publicó Olé. Sin embargo, sobre el final de la tensa charla soltó otra frase incómoda: "No te conozco, disculpame, no era algo contra vos. A veces creo que hablo y si alguien no me escucha trato de… si no, me tengo que levantar y me tengo que ir".