La confesión de la mánager de Colapinto sobre un posible lugar en la F1 en 2025: "Estamos trabajando para..."

Franco Colapinto sorprendió con su nivel en las primeras tres carreras en la Fórmula 1 y se hizo inevitable pensar en el piloto argentino con un lugar en la parrilla para la temporada 2025. Los dos asientos de la escudería con la que hoy compite, Williams, serán ocupados por su compañero Alex Albon y por el español Carlos Sainz, quien dejará Ferrari por la llegada de Hamilton.

En este marco, las negociaciones entre Williams y el único equipo con asiento disponible, Sauber, ya fueron sugeridas hasta por el propio jefe de la escudería de Colapinto. Sin embargo, de estas charlas aún no hay novedades, lo que confirmó la propia mánager del argentino, María Catarineu.

"Aún no hay nada con Sauber ni nadie se comunicó con nosotros", expresó la española en una entrevista con el medio Infobae. Cabe recordar que la escudería solo cuenta con Nico Hülkenberg como confirmado, ante la posibilidad de que no le renueven a Valtteri Bottas. Pero no hay definiciones acerca de si buscarán un nuevo piloto o intentarán arreglar con el finlandés.

María Catarineu abraza a Franco Colapinto. (Foto: @mariacatarineu)

Otra posibilidad podría abrirse tras el rumor de que Checo Pérez no continuará en la categoría a partir de la próxima temporada, dejando un lugar vacante en Red Bull, que podría sumar un piloto de renombre, generando a su vez un hueco en otra escudería.

Ante esta posibilidad, Catarineu fue terminante: "Desde hace varios años que vienen retirando a Checo Pérez. Tampoco hemos tenido novedades desde allí. Red Bull es el equipo campeón del mundo y uno de los mejores de los últimos 20 años, pero por ahora no hemos sido contactados".

Sin embargo, Catarineu aseguró que merece un lugar en la parrilla y confesó: "Estamos trabajando para que Franco esté en la vista de los equipos. Sé que cuando vuelva a tener una oportunidad, se establecerá definitivamente en la Fórmula 1"

Igualmente, la mánager le quitó dramatismo a la posibilidad de que Franco Colapinto no tenga asiento: "Que no esté corriendo en 2025 no es ninguna angustia. Alonso (Fernando) y Hülkenberg (Nico) estuvieron afuera uno o dos años y luego volvieron y son más grandes. Piastri (Oscar) también debió esperar un año abajo y hoy es figura”.