Daniel Osvaldo liquidó a Guillermo Barros Schelotto: "Si ponés careta en Google..."

Fiel a su estilo, Daniel Osvaldo no se guardó nada. El delantero, de una exitosa carrera en el fútbol europeo, enfrentó los micrófonos del reconocido Líbero versus, de TyC Sports, y no se guardó nada. Allí, no dudó en apuntar contra la figura de Guillermo Barros Schelotto, quien fuera su DT en Boca.

El 11 de febrero del 2015 cumplió su sueño al llegar al club del cual es reconocido hincha. Estuvo seis meses a préstamo, emigró a Porto y a inicios del 2016 retornó a la institución de La Ribera. En el mes de agosto del mismo año, tras un conflicto con el Mellizo, le puso fin a su carrera como profesional (en 2018 volvió del retiro para jugar en Talleres Remedios de Escalada y Banfield).

Daniel Osvaldo liquidó a Guillermo Barros Schelotto

En suelo uruguayo, tras un partido correspondiente a la Copa Libertadores del 2016, Boca visitó a Nacional. Daniel Osvaldo volvía de una lesión y solamente estuvo cinco minutos en cancha. Producto de su enojo se retiró del campo rumbo a los vestuarios y, sin saludar a nadie, decidió prender un cigarrillo.

"En vez de esperar que me fumara un pucho. Fumábamos todos en el vestuario, no era el único", comenzó el delantero sobre aquel día. Posteriormente, apuntó contra el Guillermo Barros Schelotto: "Venís y me decís Daniel, no te quiero. Me parece que no te voy a usar, buscate otro club. Y listo, así hace la gente grande. Los adultos hacen eso, hablan de frente".

"Los cobardes hablan por atrás o te inventan una excusa para echarte. La verdad, como lo dije en más de una nota, al final me hizo un favor. Soy el hombre más feliz del mundo haciendo música. Él fumaba. Ahí tenés el ejemplo del careta es ese. Si vos ponés 'careta' en Google, sale la cara de Guillermo".