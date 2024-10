Los 3 jugadores de Boca que luchan con la balanza desde que llegó Gago

Mucho se habló sobre la metodología de trabajo de Fernando Gago, la que aplicó a rajatabla en Racing. Boca Juniors lo anunció como entrenador conociendo su rigidez y con el objetivo de que esa obsesión por la condición física potencie a los futbolistas. En el medio, el DT cuenta con su principal herramienta: la balanza.

Gago ya está aplicando el pesaje en el Boca Predio. Como indicó Olé, cada martes o lunes en el regreso a los entrenamientos tras la competencia de fin de semana, todos se enfrentan a la balanza cerca de las 7.30 de la mañana y como se ha hablado, sin exagerar, el que esté excedido o no encuadre en los parámetros establecidos, no juega.

Fernando Gago no suelta la balanza.

Hay tres casos, según indicó el mismo medio, de jugadores que trabajan específicamente para lidiar contra la balanza. El primero es el único caso exitoso: Marcos Rojo. Antes de la llegada de Gago, el defensor central realizó una minipretemporada para ponerse a punto y por el momento juega. Los otros dos están marginados del inicio del proceso del DT: Frank Fabra y Gary Medel. Hasta ahora ni el colombiano ni el chileno sumaron minutos.

Al entrenador no le temblará el pulso para marginar jugadores que no estén en óptimas condiciones. En su etapa en Racing dejó marginados nombres fuertes como Edwin Cardona o Emiliano Vecchio. Entrevistado aquella vez, contó su experiencia como jugador: "Todos fueron rigurosos con la balanza, yo jugué en Europa muchos años y no he visto ningún jugador con sobrepeso. ¿Vos ves a alguno con una mala forma física? No. Entonces el fútbol argentino se merece un crecimiento desde los jugadores y el cuerpo técnico".

Fue acaso su experiencia en Real Madrid junto al italiano Fabio Capello, un impulsor de la balanza, la que haya sembrado esta metodología en Gago, que luego la experimentó con Heinze en el cierre de su carrera en Vélez. Como DT de Boca no la abandona y hay jugadores que la sufren. Hay rigurosidad en Ezeiza.