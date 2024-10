La tajante respuesta de Dibu Martínez sobre los silbidos de los franceses en el Balón de Oro: “No me tratan bien pero…”

Dibu Martínez no es bienvenido en Francia. Es un terreno especialmente hostil para el arquero argentino, que les arruinó la chance de ser bicampeones del mundo. Cuando viajó allí para recibir su primer premio Yashin en el marco de la gala del Balón de Oro fue silbado. Sucedió lo mismo cuando enfrentó al Lille en el país y este lunes, cuando regresó a recibir el mismo premio.

A Dibu Martínez no le importa. En ocasiones, suele alimentarse de ese rencor. En otras, simplemente la ignora. Nada opacó su alegría y así lo manifestó en diálogo con TNT Sports: "Es un privilegio estar acá con mi familia, amigos, el entrenador de arqueros. Es un día especial, para disfrutar, dedicado a lo que hacemos en el club y la Selección".

Dibu Martínez y sus declaraciones tras ganar el premio Yashin

Luego, se refirió puntualmente a los silbidos de los franceses, que se hicieron notar en la alfombra roja y (esta vez) no en la gala. "No sé si soy una estrella en Francia, aquí no me tratan bien, pero es normal, ganamos el Mundial contra Francia. Es normal la reacción de la gente".

Dibu Martínez quedó 18° en la lista de los mejores jugadores del mundo por la revista France Football que entrega el Balón de Oro. Siguiendo con la alegría por ese reconocimiento, expresó: "Más para un arquero, estar entre los 30. Siempre valen más los goles que las atajadas, pero es un orgullo y un ejemplo para los arqueritos en Argentina".

Para finalizar, destacó la importancia del club que lo acobija: "El Aston Villa me dio todo a nivel profesional y en la vida, mis hijos nacieron allí en Birmingham. Hay mucha lealtad mía para el club y la gente. Me hizo crecer muchísimo a nivel profesional y como personal. Estoy muy debido al Aston Villa".