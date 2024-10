El tremendo desplante de Garnacho a un periodista argentino en la entrega del Balón de Oro

La entrega del Balón de Oro 2024 tuvo una gran cantidad de condimentos y momentos para destacar. Desde las ausencias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los 30 nominados, el boicot del Real Madrid al evento por no premiar a Vinícius Jr. y Rodri convirtiéndose en el primer español en recibir el honor después de 64 años. Del lado argentino, Dibu Martínez se quedó por segunda edición consecutiva con el trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo y había expectativas con Alejandro Garnacho por el Kopa Trophy al mejor futbolista menor de 21 años.

El galardón lo ganó Lamine Yamal y el Bichito quedó sexto en la votación. Sin embargo, el joven delantero del Manchester United y la Selección fue noticia tras un duro desplante a un corresponsal argentino en París durante la ceremonia. Así lo contó el propio Emiliano Raggi, el periodista en cuestión, quien cubrió el evento y este martes dio a conocer en X la secuencia de su encuentro con el jugador.

La primera parte del relato de Emiliano Raggi. (Foto: captura @emilianoraggi)

"Alfombra Roja, me avisan que viene. Pido hacerle una pequeña entrevista para Argentina. Pasa dos veces, le digo buenamente la clásica 'Ale, puede ser un minuto para Argentina?'. Ni me mira y le dice a la chica de la organización que lo acompañaba: 'sólo hago entrevistas en inglés'. Lo dice en español", comenzó a relatar el cronista de TNT Sports en la red social.

"Incluso le dio una entrevista a la televisión española en inglés. Ante este panorama, insisto en español y me dicen que no. Me negué a entrevistarlo. Mis colegas de Brasil y Francia, al lado mío, no podían entender la situación", agregó. Además, marcó un contraste con otros futbolistas: "Anoche entrevisté a Dibu Martínez (que también juega en Premier) en perfecto español. Mismo idioma y excelente predisposición de Rodri (otro de Premier) y Aitana, los grandes ganadores de la noche".

La segunda parte del relato de Emiliano Raggi. (Foto: captura @emilianoraggi)

Tras narrar lo acontecido, realizó un descargo: "No suelo hacer este tipo de posteos, pero todavía sigo sin entender su actitud. Quizás sea buen chico, tiene 20 años. Hasta podría ser mi hijo. En todo caso todavía está a tiempo de aprender a ser educado. Si alguien tuvo una experiencia similar con Garnacho, agradezco me la cuente. O una linda también, tampoco lo voy a demonizar. Los jugadores de fútbol habitualmente piden respeto de los periodistas. Yo también pido que me respeten a mí, porque yo no falto el respeto".

Por último, Raggi le dedicó unas palabras directas al Bichito: "Que ni me mires teniéndome al lado y te niegues a hablar en español para la TV Argentina siendo argentino y jugador de la Selección es algo que no voy a entender. Prefiero que me digas que no tenés ganas de hablar y listo, más fácil". Y concluyó: "Tampoco me iban a cambiar la vida sus declaraciones. Pero es la actitud y las maneras lo que no puedo entender. Conozco muchísimos futbolistas educados y buena gente. Que ganaron todo. Quizás sea buen momento para Garnacho de mirarse en ese espejo".