Qué dijo Colapinto en el reencuentro con el expiloto y comentarista al que ignoró en Austin: "Lamento mucho..."

Franco Colapinto tiene todo listo para disputar este domingo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que deberá hacer una gran carrera si pretende volver a sumar puntos para la escudería Williams, teniendo en cuenta que parte desde la posición 16.

En la previa a la carrera, el corredor argentino vivió un momento particular, debido al reencuentro con el expiloto y comentarista televisivo inglés Martin Brundle, con quien se cruzó días atrás en el marco del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas.

El primer encuentro entre Colapinto y Brundle

En aquella oportunidad, Brundle cruzó a Colapinto en el paddock y buscó sacarle una declaración: "Hola, me llamo Martin Brundle, de Sky, no nos conocemos, ¿podemos charlar?". El argentino lo vio e hizo caso omiso al saludo. Solo pasó sin decir nada al respecto. Avergonzado, el expiloto completó inmediatamente después: "Bueno, creo que esa es la respuesta a eso".

Aunque se especuló con que Colapinto estaba enojado por una crítica que había hecho Brundle sobre su designación, lo cierto es que el propio argentino luego aclaró que no era así y explicó el motivo por el cual no habló: “Martin fue un piloto enorme, un gran piloto. Y dejó un legado en el deporte también. Y nunca me hizo ninguna entrevista. Y, al menos para mí, no era un gran momento para hablar en cámara. Iba al himno nacional, llegaba muy tarde y estaba concentrado en la carrera, estaba concentrado en manejar y estaba totalmente metido en eso".

El diálogo entre Colapinto y Brundle

Esta vez, Colapinto no lo ignoró y el expiloto inglés le pidió perdón por lo sucedido. "Franco, encantado de conocerte, discúlpame por lo que pasó en Austin, fue culpa mía, debí acercarme antes para conocerte y presentarme", arrancó. El argentino devolvió la cortesía: "No, Martin, es un placer hablar contigo. Lamento mucho lo que pasó, por supuesto. Estábamos justo antes del inicio de la carrera; nunca acostumbro hablar".

Por su parte, el argentino se excusó en el dinamismo de la Fórmula 1, que limita el tiempo para hablar en la previa. "Antes de comenzar una carrera en F2 todavía estamos sentados en el auto y de repente, aquí, en Fórmula 1, tenemos 30 minutos, saltamos del auto, todos quieren entrevistarte y yo todavía estoy un poco en una burbuja, y es solo mi cuarta carrera. Es un poco complicado, lo lamento por eso".

Entendiendo la situación, Brundle cerró: "Cuando estés preparado para la carrera, simplemente levanta la mano y no te molestaré, no hay problema, nadie está obligado a hablar conmigo”.