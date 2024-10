El tremendo enojo de Gustavo Costas tras la derrota de Racing

Lejos de la imagen que dejó el pasado jueves en el 2-2 ante Corinthians en Brasil, Racing perdió en su visita a Banfield. Pese a comenzar ganando con el gol de Santiago Quirós, la Academia no lo aguantó y se volvió con las manos vacías del Florencio Solá. Bruno Sepúlveda e Ignacio Rodríguez, fueron los encargados de revertir la situación para los locales.

Tras el encuentro, Gustavo Costas dijo presente en conferencias de prensa y no dudó en manifestar todo su enojo por la floja performance de su equipo: "No puedo sacar ninguna conclusión. Fuimos un desastre. No podemos jugar así. Estoy muy caliente. Hicimos todo mal y yo me incluyo".

El enojo de Costas en conferencia

"No podemos hacer el partido que hicimos. En el fútbol argentino, si no corrés te gana cualquiera. Es muy difícil. Cuando perdemos la intensidad, nos puede ganar cualquiera", continuó el director técnico de Racing ante los medios presentes en el Florencio Solá.

Sobre la revancha ante Corinthians, Costas palpitó lo que se avecina: "Pienso que va a ser distinto. Por todo lo que se vive, por la pasión que habrá... Pero me da bronca porque no podemos hacer un partido así. Podés perder, pero con otra intención. Si queremos lograr cosas para Racing, no podemos dejar de lado esa intensidad".

“Soñaba estar en semifinal y sueño con poder estar en la final. Si llegás a la final, hay que ganarla. La gloria la hacen los que ganan. De los segundos no se acuerda nadie, por más que hagas historia. Hay que ganarla", sentenció el entrenador en conferencia de prensa.