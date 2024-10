Colapinto culpó a Lawson por la maniobra de la sanción que recibió en México: "Frenó muy tarde, se..."

Franco Colapinto quedó 12° en el Gran Premio de México, a pesar de que luego de que finalice la carrera, los comisarios deportivos lo sancionaron con 10 segundos por una maniobra que protagonizó junto al neozelandés Liam Lawson (Racing Bull), tras sobrepasarlo en la vuelta 66.

En esa maniobra, Colapinto atacó por dentro en la contracurva y tras adelantarlo, su neumático trasero derecho impactó contra el alerón del piloto de Racing Bull, que tuvo que ingresar a pit para reemplazarlo. Sin embargo, la quita de 10 segundos no evitó que se mantenga en esa posición.

El sobrepaso de Colapinto a Lawson

Finalizada la carrera, Colapinto se refirió justamente a esa quita de segundos, y culpó a Lawson por la maniobra. "No pasó nada. Él frenó muy tarde, se pasó, venía por el polvo y me dejó sin pista. Y después, cuando creo que quiso volver, me tocó y rompió su alerón", señaló.

Además, hizo un balance de su rendimiento: "Era una carrera en la que había que estar ahí para tratar de sumar puntos. Nosotros estuvimos firmes toda la prueba. Di lo mejor desde la vuelta 1 y tenía muy buen ritmo. Me frenó un poco haber tenido tanto tráfico. Tuve mucho tráfico constantemente las primeras vueltas y después a mitad de carrera, con los autos que estaban parando. Viendo esos segundos que perdí en las vueltas del principio, si mirás para atrás, podría haber quedado bastante más adelante. No sé si haber alcanzado a Pierre (Gasly, 10°), porque andaban bien este finde los Alpine, pero creo que podríamos haber llegado al menos adelante de Stroll".

Finalmente, Colapinto sentenció: "En un momento sentí que lo que me quedaba, la oportunidad era tratar de tener una goma media con menos vueltas que las de los demás. Y por eso me quedé afuera. Igual seguí haciendo buenos tiempos y era muy competitivo. Pero cuando entrás en ese aire sucio en México es muy difícil. Es complicado, pero hicimos un buen trabajo. Fue una buena carrera. Y ahora con ganas de Brasil".