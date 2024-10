El fuerte mensaje de Gallardo antes de la vuelta con Mineiro ¿y un palito a Borja?: “Era el goleador y hoy…”

Marcelo Gallardo dijo presente en conferencia de prensa luego de lo que fue el empate sin goles entre Defensa y Justicia y River en Florencio Varela. El Millonario ahora apunta con todos sus cañones a lo que será la revancha ante Atlético Mineiro, que se jugará el próximo martes en el estadio Monumental.

De cara a lo que será la difícil tarea de levantar el 0-3 sufrido en Belo Horizonte, el Muñeco expresó: "Soy optimista por naturaleza, pienso que vamos a poder recuperarlos para el martes. No tenemos margen, entonces necesito jugadores que estén en óptimas condiciones físicas, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor del que venimos haciendo para emparejar la serie".

La palabra de Gallardo en conferencia

"Me dirán que no venimos haciendo goles y que tenemos que hacer tres. Sí, ya lo sé. Sé que tenemos que hacer goles y no los estamos haciendo. Antes que yo llegara Borja era el goleador del equipo y hoy no está haciendo goles. Claramente es una preocupación, tenemos que generar otras alternativas para llegar al gol. Eso viene de la mano de mejor funcionamiento, toma de decisiones y mejor impronta. Todo eso hay que resolverlo en un partido. Es difícil, pero estamos acá y vamos a intentar generar eso. Un estímulo que nos apunte a que eso puede suceder", añadió Gallardo.

Sobre el plus de jugar con un Monumental con más de 86 mil personas, el DT de River aseguró: "Vamos a jugar con nuestra gente. Ellos nos van a acompañar, empujar e inyectar una dosis para que el equipo pueda ir en búsqueda de esa épica. De ese partido difícil, pero no imposible. No soy pesimista, todo lo contrario. Soy optimista porque todo lo malo que pasó en Brasil hay que aceptarlo y, si tenemos intenciones de cambiar esa energía, tenemos que pensar como yo lo estoy sintiendo".

Para finalizar con su análisis, Gallardo sentenció: "Pudimos haberlo ganado, pero nos está costando ganar. También soy realista con eso. Todo eso es el análisis que hago hasta ahora. A partir de mañana trataré de acomodar a la tropa para empezar a sentir que esto es posible. Esa es mi tarea".