La tajante sentencia de Fernando Gago sobre la situación con Medina: "Voy a contar con los que estén..."

Boca Juniors clasificó a las semifinales de la Copa Argentina tras imponerse ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por penales en cancha de Newell's. La clasificación le sacó un peso de encima y apaciguó la nueva gran polémica extradeportiva que venía aquejando a la institución: la situación de Cristian Medina.

El volante le pidió en la noche de este martes a Fernando Gago que no lo incluya en el equipo, que era una decisión personal con motivo de la búsqueda del jugador de presionar para que la dirigencia negocie su salida a Europa, tras una oferta que llegó desde Turquía. El DT lo había aceptado pero luego el volante le pidió y la decisión del entrenador fue llevarlo, al banco y no ponerlo.

La frase de Gago sobre Medina

En conferencia de prensa tras la clasificación, el tema Medina fue la segunda pregunta que le hicieron a Gago, la que respondió sin titubear. "Es muy claro, él me manifestó que existe la posibilidad de que tenga una transferencia. Yo tengo muy pocos días en el club. Lo entendí desde el lugar de futbolista, de poder irse a Europa, que es su sueño. Pero hay momentos y situaciones, creo que quedan casi 3 meses de mercado todavía y pueden pasar muchísimas cosas. Voy a contar con los que estén comprometidos 100%", sentenció.

Sin embargo, luego Gago aclaró sobre el volante: "No lo quiero decir por Cristian, sobre que no está comprometido. Es una situación particular y es un chico joven que esas situaciones está bueno que se le enseñe, que aprenda. Tengo mi opinión, lo hablé con él personalmente. Pero tomé la decisión de que hoy no iba estar disponible. Lo que hablamos, fue con él personalmente".

Por último, repreguntado sobre esa situación con Medina, el entrenador luego se animó a reflexionar sobre los juveniles y luego habló sobre el jugador y cómo contribuiría en la cohesión grupal. "La formación no es solamente jugar a la pelota y entrenar. Hay que buscar hacerles entender cosas. Me han pasado situaciones con jóvenes que van a cometer errores. Ahora hay que aprenderlo, buscar lo mejor. Trato de aconsejarlo por el bien de él, del equipo y de la institución, de tener un equipo sólido. Se lo dije a los chicos: tratar de ser una familia dentro del campo, sentido de pertenencia de estar en el club".