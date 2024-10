La polémica sentencia de Riquelme sobre los incidentes: "Tengo que agradecerle a la barra porque ayer se…"

La actuación estelar de Leandro Brey en la tanda de penales y la posterior clasificación de Boca Juniors a las semifinales de la Copa Argentina ante Gimnasia de La Plata casi nos hace olvidar que en el entretiempo por poco el partido se suspende. Los hinchas de ambos equipos comenzaron una disputa que luego siguió con la parcialidad xeneize contra la policía.

El propio presidente de Boca, Juan Román Riquelme se paró delante del cordón policial y detuvo a los hinchas que se encontraban en la disputa. Otros hinchas colaboraron con el ídolo y la situación logró calmarse. Contento por la clasificación y más calmo, Román brindó una entrevista con Radio 10 en la que se refirió al episodio.

"Criticamos muchas veces a la policía, que es lo más fácil. Yo le tengo que agradecer a los policías que estaban ahí porque cuando bajé y hablé con ellos, entendieron que habían muchos chicos, que habían mujeres. Pidieron disculpas por las balas de gomas que tiraron", comenzó explicando.

La declaración de Riquelme sobre los incidentes

Luego continuó con los agradecimientos y soltó una polémica frase sobre La 12. "Después hay una cosa que para mí también es muy importante. Los hinchas que estaban en la platea entendieron que teníamos que ayudar. Hubo una situación que fue fabulosa, que los barras detrás del arco nuestro comenzaron a llegar a ese lugar y así como muchas veces se los critica, yo tengo que darle las gracias porque ayer se acercaron hasta ahí y me ayudaron para que la gente se calme, para que cuidemos a los hinchas de Boca. Así como muchas veces se los critica mucho, lo de anoche hay que tomarlo en cuenta y darles las gracias", sentenció.

En relación a las dos imágenes que se viralizaron tras el episodio, una de él tomando el casco del policía y otra con un hincha abrazándolo, contó: "Es maravilloso porque ese hombre (hincha) primero iba muy nervioso. Pasa eso porque ves que hay mucha gente, que están tirando balas de gomas. La situación es difícil de las dos partes porque imaginate que vienen miles de hinchas y hay 10 policías, qué hacés (por el efectivo). Hay que ponerse de los dos lados. Lo más extraño es que el hombre, cuando me vio, me abrazó y me dijo 'salí de acá que te van a lastimar'. Es maravilloso lo del hincha de Boca conmigo. Si me tengo que parar adelante del hincha para que no lo lastimen lo voy a hacer".

Para cerrar, Riquelme reflexionó: "Es lo que me tocó y creo que debemos hacer todo, para que el fútbol argentino se pueda disfrutar con las hinchadas de los dos equipos y entendamos que es un deporte. Nada más. Lo vivimos de una manera diferente. A veces creo que tenemos que disfrutarlo mucho más".