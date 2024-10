La llamativa frase de Franco Colapinto sobre la posibilidad de tener asiento en 2025: "Los equipos me están..."

Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1 como parte de una apuesta a futuro de Williams, coherente con su programa de pilotos de reserva y en el medio de la disputa en la zona baja del Campeonato de Constructores. Su único objetivo era minimizar el margen de error (alto con Sargeant) y generar aprendizajes para el futuro. Sin embargo, al cabo de cuatro carreras disputadas, el argentino superó con creces esas expectativas.

No solo demostró rápidamente estar adaptado a la categoría sino que también revolucionó el protocolar ritmo que la competencia tiene fuera de las pistas, aportando un elemento extra súper importante para el Gran Circo, nostálgico de la picardía con la que se vivía tiempo atrás. El estilo desenfadado y el masivo apoyo de sus fans argentinos, son ratificados luego en la pista, lo que lo convierte en un buen prospecto a futuro en la competencia.

Colapinto viene cumpliendo con las expectativas.

Colapinto tiene 21 años y la certeza de que su escudería no tiene asiento para él en 2025. Solo dos huecos se han generado en la parrilla, uno en Racing Bulls que tendría el nombre de Liam Lawson (debutó en Austin) y el otro en Sauber, con muchos candidatos en carrera. Aún así, el nacido en Pilar no pierde las esperanzas.

"Haber llegado a la Fórmula 1 es un sueño hecho realidad. Viene con un montón de cosas al lado, me estoy adaptando a todo esto. Es muy temprano y es el principio de algo que ojalá siga mucho más. Es por lo que trabajé desde muy chico. Al final, lo que estoy intentando demostrar es que llegué para quedarme y que quiero seguir en la Fórmula 1", reconoció, en el marco de la presentación del nuevo diseño del auto, con el flamante sponsor.

Colapinto sumó puntos en el Circuito de las Américas. (@Williams)

En ese marco, a pesar de mostrarse realista con relación a las posibilidades, Colapinto soltó una llamativa declaración sobre cómo se percibe en la competencia: "Si no es el año que viene, porque no hay butacas y es realmente muy complicada la situación para el año próximo, será para 2026. Y estoy seguro que por lo que estoy mostrando, los equipos me están mirando y esa es la idea. Quiero demostrar que no llegué por un par de carreras, quiero que vean que llegué para quedarme y que los argentinos le suman muchísimo a la F1. Los argentinos necesitaban mucho un piloto en la categoría después de tanto tiempo".

Por el momento, el joven se enfoca en la actualidad y en seguir aprendiendo. De paso, en cumplir su sueño, tal y como expresó: "Cuando empecé a correr en kartings, siendo muy chiquito, mi sueño ya era correr en la F1, llegar a la Fórmula 1, tener la chance de manejar un auto de estos ya se cumplió este año". El futuro dirá...