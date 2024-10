La desopilante reacción de Colapinto al ver el nuevo diseño del auto de Williams: "No lo había visto, es de..."

El Williams Racing FW46 que será conducido por Alex Albon y Franco Colapinto en el Gran Premio de México este fin de semana y en Brasil la próxima fecha lucirá la marca amarilla de la empresa argentina Mercado Libre en la cubierta del motor. Esto se constituye en un verdadero guiño a la historia de la escudería, que ya contó con monoplazas con ese diseño en el pasado.

La reacción de Colapinto al ver el nuevo diseño

La irrupción de Colapinto en agosto asoció a la empresa argentina con la escudería y ahora el paso de la Fórmula 1 por Latinoamérica motivó a esta movida, que Williams aprovecha para homenajear su pasado. Es la primera vez en 31 años que un auto de la marca luce la cubierta amarilla.

Apareció por primera vez en el FW08C en 1983 y continuó en autos memorables durante una década hasta 1993, aunque con distintos sponsors como Camel o Imperial Chemical Industries (ICI). En ese periodo, Williams obtuvo 55 de sus 114 victorias en carreras con la cubierta amarilla. Fueron 3 de sus 9 Campeonatos de Constructores y 3 de sus 7 Campeonatos de Pilotos.

Thierry Boutsen luce la cubierta amarilla. (Foto: Williams)

La escudería lanzó la nueva cubierta para el monoplaza actual en el marco de un acto en México, previo a la competencia. Del mismo participó el propio Franco Colapinto e hizo de las suyas. Cuando le preguntaron si le gustaba, respondió: "El auto es precioso, no lo había visto yo. Y... es de Boca. De Boquita. Acá deben haber muchos que no son de Boca pero no se enojen".

El auto que estrenará Colapinto.

El piloto de 21 años se ha declarado en más de una oportunidad hincha de Boca Juniors y cada vez que puede saca a relucir ese fanatismo. En su primera aparición en Monza gritó "Boca, Boca", cuando se acercó un hincha con la camiseta. En la clasificación del GP de Singapur vaticinó una victoria ante River (el partido se jugaba el mismo día) y el fin de semana pasado subió a sus historias la imagen de una camiseta del Xeneize entre los hinchas que lo alentaron en Austin. Por mencionar algunos casos.