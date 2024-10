El nuevo capitán que tendrán los Pumas 7s en el Circuito Mundial

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del Circuito Mundial 2024/2025 y ya empiezan a verse los cambios en Los Pumas 7s. Luego de haber tenido un año histórico al haber conseguido el segundo puesto en el campeonato pasado al caer ante Francia en la Gran Final de Madrid, el seleccionado argentino inició un periodo de cambios y tendrá nuevo capitán esta temporada.

Recientemente, el head coach, Santiago Gómez Cora, designó a Santiago Mare en esta función, reemplazando a Santiago Álvarez Fourcade, que pasará a ser subcapitán en compañía de Marcos Moneta. El jugador formado en Bella Vista integra el plantel del combinado nacional desde 2017 y ya disputó 35 etapas, en donde completó 191 partidos y apoyó 38 tries.

Acerca de esta designación, Mare explicó: "Estoy muy contento, para mí es un orgullo enorme. Los Pumas 7s son todo, disfruto mucho ser parte de este grupo humano, cómo día a día nos enfocamos en ser mejores personas y jugadores. Es mi lugar en el mundo y estoy muy feliz con este nuevo rol”.

Santiago Mare será el nuevo capitán de Los Pumas 7s. (Instagram)

Además, el nuevo capitan del representativo argentino destacó a sus capitanes anteriores: "Cada líder va dejando cosas al grupo. Me tocó arrancar con Gastón Revol como capitán, que es un crack como persona. Siempre dispuesto a ayudar al otro, poner al otro siempre por delante, es algo que le transmitió mucho a Santiago Álvarez. Me dejaron eso, estar entregado siempre al equipo, no solo al juego, sino su entorno y ver cómo está la persona".

Finalmente, Gómez Cora argumentó esta determinación: "Santiago Mare fue elegido por un tema generacional, ya que se encuentra en la intermedia, entre la que tiene más experiencia con Santiago Álvarez, Germán Schulz, Tute (Osadczuk) y Lucho (González), que tienen más recorrido y no necesitan una cinta para poder hablar, y la generación más joven como puede ser la de Moneta y compañía".