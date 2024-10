Medina le ofreció disculpas a Gago por haberle pedido no jugar: la decisión del DT de Boca

Boca Juniors tiene todo listo para afrontar un partido muy importante en sus aspiraciones no solo por sumar un título este año sino también para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Será en el marco de los cuartos de final de Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en cancha de Newell's.

Para ese partido, el entrenador Fernando Gago meterá mano en el equipo con respecto al equipo que paró en su debut ante Tigre, pero con el correr de la mañana tuvo que descartar del 11 a uno de los que sí iba a ratificar como titular en Rosario y que estuvo en el Monumental de Victoria. Se trata del volante Cristian Medina.

La decisión de Gago con Medina

El futbolista habló con Gago por la noche de este martes, ya con toda la delegación en Rosario, para pedirle que no lo tenga en cuenta hasta que el club resuelva qué hacer con una oferta que recibió Fenerbahçe de Turquía, con quien Boca parecía tener todo arreglado en septiembre pasado, en la anterior ventana de traspasos.

Gago, que ya había evaluado como "bajo" el rendimiento del volante en Victoria, tomó la determinación de hacer caso a su pedido y descartarlo frente a Gimnasia. Sin embargo, según contó el periodista Tato Aguilera, el futbolista se arrepintió de la determinación y le pidió disculpas al DT en la mañana de este miércoles. Claro, con el objetivo de que lo vuelva a tener en cuenta.

Medina en el último partido de Boca, ante Tigre. (Foto: FotoBaires)

La decisión del DT fue nuevamente incluirlo en la nómina de futbolistas que serán parte de la delegación, pero irá al banco de los suplentes, medida que ya evaluaba de hecho antes del pedido. Eso sí, el entrenador tomó la decisión no sin antes advertirlo. "Medina le pidió perdón a Gago y le dijo que actuó en caliente. El técnico de Boca le respondió que si fuera por él no lo llevaría ni al banco, pero que no quiere hacer algo más grande de esto, entonces irá al banco", señaló Tato.

Resta esperar si ingresará o no ante Gimnasia.